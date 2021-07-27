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Leonel Ximenes

Cidade do ES aponta o culpado pelo aumento de ataques de escorpiões

No ano passado, 136 casos foram registrados; de janeiro até agora, já são 99 acidentes

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 15:57

Públicado em 

27 jul 2021 às 15:57
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cobra e escorpiões capturados em Pinheiros e que estão com a Vigilância Sanitária do município
Cobra e escorpiões capturados em Pinheiros e que estão com a Vigilância Sanitária do município Crédito: PMP/Facebook
A Vigilância Sanitária de Pinheiros foi às redes sociais dar o alerta: estão aumentando os casos de acidentes com animais peçonhentos no município, principalmente escorpiões, inclusive na área urbana. No ano passado, 136 casos foram registrados; de janeiro até agora, já são 99 acidentes.
Sérgio Franco, coordenador do órgão, aponta o aumento da área plantada de eucalipto como uma das causas para o surto escorpiônico no município do extremo Norte do Estado. “Houve aumento do cultivo de eucalipto, e isso fez com que a população de escorpiões também crescesse”, alertou.
O eucalipto, segundo Franco, pelas suas características naturais, favorece a disseminação do bicho peçonhento. Um dos motivos seria a existência de pequenos compartimentos nas árvores, que, por funcionarem como esconderijos, atraem os insetos.
O aracnídeo, que é temido pela dor da ferroada e cuja picada pode até levar à morte, conta para se propagar com a “ajuda” da natureza e com sua resistência natural a venenos. Segundo o coordenador, inseticidas não matam esses insetos.
“O escorpião amarelo, que é o tipo mais comum encontrado em Pinheiros, também não precisa de parceiro para a reprodução, isso porque ela se dá por partenogênese, isto é, os óvulos se desenvolvem originando um novo indivíduo sem a necessidade de uma fecundação, bastando para isto que a fêmea encontre boas condições de calor e alimentação”, explica o especialista.

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Segundo a Vigilância Sanitária, a população de escorpiões amarelos é constituída somente de fêmeas. Esta característica de reprodução faz com que essa espécie seja disseminada com maior facilidade.
Mas é possível evitar e prevenir o ataque desse inseto peçonhento, segundo Franco, que relaciona algumas medidas que podem ser adotadas pela população: limpe os quintais; evite acúmulo de madeira, entulhos e qualquer outro tipo de material que sirva de abrigo para o aracnídeo; evite pontos viciados de lixo; organize, ventile e ilumine ambientes; e não mate os sapos, os inimigos naturais do escorpião.
"Outra orientação é instalar soleiras nas portas, telas nas janelas, sacudir lençóis ao dormir, averiguar calçados e roupas antes de usar, tapar buracos de paredes e não aplicar inseticida nos escorpiões caso encontre um”, ensina o coordenador da Vigilância Sanitária de Pinheiros.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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