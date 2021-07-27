Cidade do ES aponta o culpado pelo aumento de ataques de escorpiões

Cobra e escorpiões capturados em Pinheiros e que estão com a Vigilância Sanitária do município Crédito: PMP/Facebook

A Vigilância Sanitária de Pinheiros foi às redes sociais dar o alerta: estão aumentando os casos de acidentes com animais peçonhentos no município, principalmente escorpiões, inclusive na área urbana. No ano passado, 136 casos foram registrados; de janeiro até agora, já são 99 acidentes.

Sérgio Franco, coordenador do órgão, aponta o aumento da área plantada de eucalipto como uma das causas para o surto escorpiônico no município do extremo Norte do Estado . “Houve aumento do cultivo de eucalipto, e isso fez com que a população de escorpiões também crescesse”, alertou.

O eucalipto, segundo Franco, pelas suas características naturais, favorece a disseminação do bicho peçonhento. Um dos motivos seria a existência de pequenos compartimentos nas árvores, que, por funcionarem como esconderijos, atraem os insetos.

O aracnídeo, que é temido pela dor da ferroada e cuja picada pode até levar à morte, conta para se propagar com a “ajuda” da natureza e com sua resistência natural a venenos. Segundo o coordenador, inseticidas não matam esses insetos.

“O escorpião amarelo, que é o tipo mais comum encontrado em Pinheiros, também não precisa de parceiro para a reprodução, isso porque ela se dá por partenogênese, isto é, os óvulos se desenvolvem originando um novo indivíduo sem a necessidade de uma fecundação, bastando para isto que a fêmea encontre boas condições de calor e alimentação”, explica o especialista.

Segundo a Vigilância Sanitária, a população de escorpiões amarelos é constituída somente de fêmeas. Esta característica de reprodução faz com que essa espécie seja disseminada com maior facilidade.

Mas é possível evitar e prevenir o ataque desse inseto peçonhento, segundo Franco, que relaciona algumas medidas que podem ser adotadas pela população: limpe os quintais; evite acúmulo de madeira, entulhos e qualquer outro tipo de material que sirva de abrigo para o aracnídeo; evite pontos viciados de lixo; organize, ventile e ilumine ambientes; e não mate os sapos, os inimigos naturais do escorpião.