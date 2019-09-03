Morte no ES: o que fazer para evitar picadas de escorpiões

Picadas de animais venenosos, saiba os cuidados e o que fazer Crédito: TV Gazeta

Uma adolescente de 13 anos morreu após ser picada por um escorpião ao vestir um short em Ecoporanga, Região Noroeste do Espírito Santo. O animal estava na roupa da menina. Geovana Rodrigues chegou a ser socorrida e encaminhada para um hospital, mas acabou falecendo na madrugada deste domingo (1).

De acordo com Vigilância Epidemiológica de Ecoporanga, somente neste ano, foram registrados 90 casos de picadas de escorpião na cidade, sendo a adolescente a primeira a falecer.

Na manhã desta terça-feira (03), em entrevista à TV Gazeta, o biólogo Marcelo Tavares explicou mais sobre escorpiões, como evitar ser picado por animais venenosos, o que fazer e como socorrer quem foi picado, e esclareceu outras dúvidas de internautas.

ESCORPIÕES

"Os escorpiões são animais que produzem veneno e o usam como um mecanismo de defesa. Quando eles se sentem molestados, eles acabam atacando através da picada. No caso da adolescente, o animal se sentiu ameaçado quando ele foi prensado no momento em que ela vestiu a roupa", falou o professor.

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Picadas de animais venenosos, saiba os cuidados e o que fazer Crédito: TV Gazeta

Segundo o biólogo, as duas espécies mais comuns no Espírito Santo são o escorpião amarelo (Tityus serrulatus) e o escorpião preto (Tityus bahiensis).

LOCAIS PARA PRESTAR ATENÇÃO

De acordo com o biólogo, é preciso ficar atento em fazendas, lugares na área rural e em casas de veraneio.

FIQUE ATENTO AOS CUIDADOS

- Sapatos: os escorpiões e outros animais venenosos têm o costume de passar o dia dentro de sapatos. Então, é necessário em lugares que tenham foco de animais como esses verificar o sapato antes de calça-lo, um modo de fazer isso é bater o sapato no chão antes de usá-lo.

- Roupas: esses animais sobem em vestimentas e em roupas de cama. Por isso, é importante ter uma atenção especial, como, por exemplo, bater a roupa antes de vesti-la.

- Ralos: os ralos são uma forma que esse animais costumam entrar dentro das casas. O que pode ser feito para evitar isso é manter os ralos fechados.

- Frestas de portas e janelas: é importante deixar as frestas das portas fechadas, colocar algo para que esses animais não passarem, pode ser uma espuma.

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