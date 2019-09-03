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Morte no ES: o que fazer para evitar picadas de escorpiões

Uma adolescente de 13 anos morreu após ser picada por um escorpião no último domingo (01), em Ecoporanga
Luciana Almeida

Luciana Almeida

Publicado em 

03 set 2019 às 07:42

Publicado em 03 de Setembro de 2019 às 07:42

Picadas de animais venenosos, saiba os cuidados e o que fazer Crédito: TV Gazeta
Uma adolescente de 13 anos morreu após ser picada por um escorpião ao vestir um short em Ecoporanga, Região Noroeste do Espírito Santo. O animal estava na roupa da menina. Geovana Rodrigues chegou a ser socorrida e encaminhada para um hospital, mas acabou falecendo na madrugada deste domingo (1).
>>Adolescente morre após ser picada por escorpião no ES
De acordo com Vigilância Epidemiológica de Ecoporanga, somente neste ano, foram registrados 90 casos de picadas de escorpião na cidade, sendo a adolescente a primeira a falecer.
>>Escorpiões assustam moradores em bairro de Colatina
Na manhã desta terça-feira (03), em entrevista à TV Gazeta, o biólogo Marcelo Tavares explicou mais sobre escorpiões, como evitar ser picado por animais venenosos, o que fazer e como socorrer quem foi picado, e esclareceu outras dúvidas de internautas.
ESCORPIÕES
"Os escorpiões são animais que produzem veneno e o usam como um mecanismo de defesa. Quando eles se sentem molestados, eles acabam atacando através da picada. No caso da adolescente, o animal se sentiu ameaçado quando ele foi prensado no momento em que ela vestiu a roupa", falou o professor.
ESPÉCIES NO ES
Picadas de animais venenosos, saiba os cuidados e o que fazer Crédito: TV Gazeta
Segundo o biólogo, as duas espécies mais comuns no Espírito Santo são o escorpião amarelo (Tityus serrulatus) e o escorpião preto (Tityus bahiensis).  
>>Criança morre em hospital após ser picada por escorpião
LOCAIS PARA PRESTAR ATENÇÃO
De acordo com o biólogo, é preciso ficar atento em fazendas, lugares na área rural e em casas de veraneio.
FIQUE ATENTO AOS CUIDADOS
Sapatos: os escorpiões e outros animais venenosos têm o costume de passar o dia dentro de sapatos. Então, é necessário em lugares que tenham foco de animais como esses verificar o sapato antes de calça-lo, um modo de fazer isso é bater o sapato no chão antes de usá-lo.
Roupas: esses animais sobem em vestimentas e em roupas de cama. Por isso, é importante ter uma atenção especial, como, por exemplo, bater a roupa antes de vesti-la.
Ralos: os ralos são uma forma que esse animais costumam entrar dentro das casas. O que pode ser feito para evitar isso é manter os ralos fechados.
Frestas de portas e janelas: é importante deixar as frestas das portas fechadas, colocar algo para que esses animais não passarem, pode ser uma espuma.
NÚMEROS NO ES
À TV Gazeta, o Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo, informou que somente pelo atendimento do 0800, de janeiro a agosto deste ano, foram registrados 824 atendimentos referentes a animais peçonhentos ou venenosos no Estado.

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