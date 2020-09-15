Picadas de animais peçonhentos: veja o que fazer e onde procurar ajuda no ES

Escorpião Crédito: Pixabay

A Gazeta preparou um material com orientações de autoridades. Nas últimas semanas, casos de picada de escorpião ganharam repercussão no Espírito Santo. A menina Esther Castro de Jesus , de 4 anos, chegou a ficar 10 dias internada após ser picada enquanto brincava na casa da avó, em Linhares. Já o menino Davi Matos Rebonato , de 1 ano, também vítima de picada de escorpião, não resistiu e faleceu em Pedro Canário. Para auxiliar em ocorrências com animais peçonhentos,preparou um material com orientações de autoridades.

O QUE FAZER?

lavar o local com água e sabão. Segundo o médico do Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox), Nixon Souza Sesse, a primeira coisa a se fazer ao ser picado por algum animal peçonhento, como escorpião, cobra ou aranha, é

Em caso de cobra, além disso, deve-se colocar o membro elevado e em repouso. Tudo isso antes ou durante o encaminhamento ao serviço de saúde mais próximo.

"Todo acidente por animal peçonhento é uma urgência. Então, qualquer serviço de urgência e emergência é uma porta de entrada para esses pacientes" Nixon Souza Sesse - Médico

"Que seja o Pronto Atendimento, o pronto-socorro do hospital, ele vai ser a porta de entrada para avaliação do paciente por um profissional de saúde e até mesmo por um médico", diz.

TRATAMENTO COM SORO

Dependendo da gravidade do acidente, o paciente pode ser submetido, ou não, ao tratamento com soro, destinado ao veneno específico de cada animal. Essa gravidade e o tratamento são definidos durante o atendimento.

“O acidente leve pode até ter dor importante, formigamento no local da picada , mas não tem manifestações clínicas de gravidade, que seriam vômitos, suor excessivo, alteração de respiração e de pressão arterial. Ele só tem o efeito do veneno no local da picada. Nos casos moderados e graves, onde o veneno entra no sangue, aí precisa de soro”, avalia.

ATENDIMENTO POR TELEFONE 24 HORAS

Para um primeiro atendimento e esclarecimento de dúvidas em caso de acidentes, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) possui um telefone disponível 24 horas para orientação de como a vítima deve proceder. No número 0800 283 9904, profissionais estão a postos para dar as primeiras instruções e encaminhar para o serviço de saúde mais próximo.

Em caso de atendimento a acidentes moderados ou graves, em que se precisar do tratamento com soro, o CIATox disponibiliza uma lista dos locais que possuem a medicação. Confira no documento abaixo:

Arquivos & Anexos Lista de serviços de saúde com soros Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis voluptates eos, exercitationem id, voluptatem ex nostrum ab sit corrupti, magni non temporibus alias rem reprehenderit quis doloremque harum aperiam similique animi culpa impedit. Tamanho do arquivo: 384kb Baixar

E O QUE NÃO FAZER?

Além das instruções do que fazer, o médico deu orientações sobre o que não fazer em caso de picada de animais peçonhentos. Muitas delas, de condutas do mito popular, que acabam, na verdade, prejudicando o posterior tratamento do paciente.

"A gente precisa desmistificar essas ações. Como, por exemplo, fazer garrote ou torniquete, que é o processo de amarrar o membro que foi picada para supostamente evitar a circulação do sangue. Isso é proibido. Não pode sugar o local da picada para supostamente retirar o veneno. Não pode dar bebida alcoólica para o paciente, como se fosse fazer o controle da dor. Tudo isso atrapalha muito o risco de complicação. Atrapalha muito a avaliação clínica do paciente quando chega no serviço de saúde", alerta.

CONFIRA AS INSTRUÇÕES BÁSICAS