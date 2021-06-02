Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Internado desde abril

Covid-19: ex-prefeito de Pinheiros, presidente do Incaper deixa a UTI

Antônio Carlos Machado foi para um leito de enfermaria do hospital particular em Colatina. Ele foi internado para tratar complicações do coronavírus e chegou a ficar em coma induzido
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

02 jun 2021 às 19:22

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 19:22

Antônio Carlos Machado é diretor
Antônio Carlos Machado é diretor Crédito: Divulgação/ Redes Sociais
Covid-19: ex-prefeito de Pinheiros, presidente do Incaper deixa a UTI
Ainda se recuperando da Covid-19, o diretor-presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e ex-prefeito de Pinheiros, Antônio Carlos Machado, de 57 anos, deixou a UTI do hospital em que está internado em Colatina. Antônio da Emater, como é conhecido, foi para um leito de enfermaria da unidade. 
Segundo o Incaper,  saiu da UTI no começo da tarde desta quarta-feira (2) e foi para o quarto de enfermaria para continuar em tratamento de recuperação. "Seu estado de saúde é considerado estável. Ele está apresentando melhora clínica contínua e boa resposta aos medicamentos. Ainda não há previsão de alta do hospital", registra nota enviada à reportagem.

INTERNADO EM ABRIL

Diagnosticado com Covid-19 em 16 de abril, Machado foi hospitalizado no Hospital de Pinheiros, após apresentar febre alta, e foi transferido dois dias depois para a UTI do hospital particular de Colatina. Na semana seguinte, no dia 27, ele foi intubado, devido a dificuldades para respirar, conforme informou o Incaper.
Na época, em uma publicação no Facebook, funcionários do órgão pediram oração pela recuperação dele. "Sua família, amigos e colegas do Incaper pedem a intensificação das orações para que a saúde do Antônio seja prontamente reestabelecida. Contamos com o apoio e oração de todos vocês neste momento!", dizia o texto.
Antônio foi extubado no dia 10 de maio, após 13 dias de intubação devido à Covid-19. No entanto, o quadro de saúde se agravou novamente.
Em 20 de maio,  e a equipe voltou a pedir orações nas redes sociais. Segundo nota, ele apresentou avanço de uma pneumonia e estava em coma induzido. 

TRAJETÓRIA

Antônio Carlos Machado, conhecido como Antônio da Emater, é o atual presidente do Incaper. Ele é técnico em agropecuária e graduado em Administração e trabalhou na Emater durante nove anos. Ele comandou o município de Pinheiros durante dois mandatos consecutivos, entre 2009 e 2016. Nas eleições 2008, venceu o pleito municipal pelo PSB, com 58,83% dos votos válidos. Em 2012, foi reeleito pelo mesmo partido, com 51,52% dos votos.
Antônio Carlos Machado, presidente do Emater
Antônio Carlos Machado, presidente do Incaper Crédito: Redes sociais
Também foi vice-prefeito, vereador e secretário de agricultura do município. Presidiu o consórcio ProdNorte por dois mandatos. Nas eleições de 2018, concorreu ao cargo de deputado estadual, mas não foi eleito.

LEIA MAIS SOBRE POLÍTICA

Vaza áudio de presidente da CPI sobre Do Val: "Falar uma merda dessa..."

Ex-prefeito, secretária e servidora de Itapemirim são condenados pelo TCES

Com edital publicado, corrida por vaga de desembargador acelera no TJES

Ao lado de Magno Malta, Bolsonaro confirma roteiro de visita ao ES

Pós-pandemia: Poderes do ES pretendem manter servidores em home office

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Incaper Pinheiros ES Norte Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados