Antônio Carlos Machado é diretor Crédito: Divulgação/ Redes Sociais

Your browser does not support the audio element. Covid-19: ex-prefeito de Pinheiros, presidente do Incaper deixa a UTI

Segundo o Incaper, saiu da UTI no começo da tarde desta quarta-feira (2) e foi para o quarto de enfermaria para continuar em tratamento de recuperação. "Seu estado de saúde é considerado estável. Ele está apresentando melhora clínica contínua e boa resposta aos medicamentos. Ainda não há previsão de alta do hospital", registra nota enviada à reportagem.

INTERNADO EM ABRIL

Diagnosticado com Covid-19 em 16 de abril, Machado foi hospitalizado no Hospital de Pinheiros, após apresentar febre alta, e foi transferido dois dias depois para a UTI do hospital particular de Colatina. Na semana seguinte, no dia 27, ele foi intubado, devido a dificuldades para respirar, conforme informou o Incaper.

Na época, em uma publicação no Facebook, funcionários do órgão pediram oração pela recuperação dele. "Sua família, amigos e colegas do Incaper pedem a intensificação das orações para que a saúde do Antônio seja prontamente reestabelecida. Contamos com o apoio e oração de todos vocês neste momento!", dizia o texto.

Antônio foi extubado no dia 10 de maio, após 13 dias de intubação devido à Covid-19. No entanto, o quadro de saúde se agravou novamente.

Em 20 de maio, e a equipe voltou a pedir orações nas redes sociais. Segundo nota, ele apresentou avanço de uma pneumonia e estava em coma induzido.

TRAJETÓRIA

Antônio Carlos Machado, conhecido como Antônio da Emater, é o atual presidente do Incaper. Ele é técnico em agropecuária e graduado em Administração e trabalhou na Emater durante nove anos. Ele comandou o município de Pinheiros durante dois mandatos consecutivos, entre 2009 e 2016. Nas eleições 2008, venceu o pleito municipal pelo PSB, com 58,83% dos votos válidos. Em 2012, foi reeleito pelo mesmo partido, com 51,52% dos votos.

Antônio Carlos Machado, presidente do Incaper Crédito: Redes sociais