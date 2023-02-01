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No meio da tarde

Suspeitos invadem área da Vale durante perseguição da Guarda em Vitória

Caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (1°), na Unidade Tubarão, em Jardim Camburi. Um casal foi capturado, mas um terceiro envolvido conseguiu escapar
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

01 fev 2023 às 18:29

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 18:29

Caso aconteceu nesta quarta-feira (1º)
Várias viaturas da Polícia Militar e agentes da Guarda Municipal estiveram na empresa Crédito: Leitor | A Gazeta
Suspeitos que estavam fugindo da Guarda Municipal invadiram a área da Vale, em Jardim CamburiVitória, na tarde desta quarta-feira (1º). Segundo a prefeitura, eles estavam em um carro com restrição de furto e roubo. Um casal foi capturado, mas o terceiro suspeito conseguiu fugir. 
De acordo com a Guarda Municipal, tudo começou quando o serviço de inteligência foi informado que o veículo havia passado pelo Cerco Eletrônico na Norte-Sul, em Jardim Camburi, no sentido praia. A equipe seguiu o carro até o interior da empresa.
"Na Avenida Dante Michelini eles não respeitaram o sinal e foram em direção à Vale. Entraram na portaria, passaram por todos os seguranças, saíram quebrando cancela, pulando quebra-molas. A intenção deles era fugir. Foram em disparada em alta velocidade dentro da Vale, colocando em risco todos os funcionários que estavam lá. A gente continuou perseguindo eles. Lá dentro eles se perderam, chegaram em um ponto onde não tinha saída e abandonaram o veículo. Havia três indivíduos: o casal correu para um lado, e o outro suspeito correu para outro", explicou o agente Callegari, em entrevista à TV Gazeta.
Suspeitos invadem área da Vale durante perseguição da Guarda em Vitória
Uma viatura foi atrás do casal enquanto a outra perseguiu o fugitivo que estava sozinho. "O casal foi atravessando vagões, área alagada, parte de minérios e correu pelos galpões da Vale, onde a mulher foi alcançada. Ela estava com uma réplica de arma de fogo. O indivíduo que estava com ela também foi preso", detalhou Callegari.
O terceiro criminoso chegou a passar no meio de um trem que estava em movimento. "Ele passou entre os vagões, trilhos, tinha trem em movimento e ele passou no meio. Como a área da Vale é muito grande, mesmo com muitas viaturas a gente não conseguiu fazer a varredura em toda a área. Ele conseguiu fugir para uma área de mata", afirmou o agente.
A mulher de 27 anos estava com uma arma falsa. Ela e o suspeito, que tem 34 anos, foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória.
Ainda segundo o guarda, o carro que eles estavam foi roubado no Centro de Vitória, duas horas e meia antes da perseguição. O veículo foi levado para o pátio credenciado.
Em nota, a mineradora informou que colabora com as autoridades, prestando as informações necessárias e requisitadas.

Incêndio em usina de pelotização

Antes disso, ainda nesta quarta-feira, outra ocorrência dentro da Vale: um incêndio de pequenas proporções atingiu um equipamento de uma das usinas de pelotização da Unidade Tubarão.
Segundo a empresa, não houve vítimas. A brigada de incêndio foi acionada, e o fogo foi imediatamente controlado. As causas serão apuradas pela empresa.

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