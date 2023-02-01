Incêndio é registrado dentro de unidade da Vale em Vitória; veja vídeo

Um incêndio registrado na Unidade Tubarão da empresa Vale, em Jardim Camburi, Vitória, chamou a atenção no início da tarde desta quarta-feira (1º). Em um vídeo que circulou pelas redes sociais, é possível ver muita fumaça saindo de um equipamento (confira acima).
De acordo com a Vale, o incêndio foi de pequenas proporções e atingiu uma das usinas de pelotização da unidade. Não houve vítimas.
"A brigada de incêndio foi acionada, e o fogo foi imediatamente controlado. As causas serão apuradas", completou a empresa.
O Corpo de Bombeiros confirmou que não foi acionado para a ocorrência.