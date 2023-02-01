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Jardim Camburi

Incêndio é registrado dentro de unidade da Vale em Vitória; veja vídeo

Caso aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (1°) em uma das usinas de pelotização; mineradora afirmou que não houve vítimas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2023 às 15:21

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 15:21

Um incêndio registrado na Unidade Tubarão da empresa Vale, em Jardim CamburiVitória, chamou a atenção no início da tarde desta quarta-feira (1º). Em um vídeo que circulou pelas redes sociais, é possível ver muita fumaça saindo de um equipamento (confira acima).
De acordo com a Vale, o incêndio foi de pequenas proporções e atingiu uma das usinas de pelotização da unidade. Não houve vítimas.
"A brigada de incêndio foi acionada, e o fogo foi imediatamente controlado. As causas serão apuradas", completou a empresa.
Corpo de Bombeiros confirmou que não foi acionado para a ocorrência.

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