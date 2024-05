Além de Memórias Póstumas de Brás Cubas, conheça outros livros de Machado de Assis

Machado de Assis, ou o "bruxo do cosme velho", como ficou apelidado após queimar cartas em um caldeirão na Rua Cosme Velho, é considerado um dos maiores escritores da literatura brasileira e mundial. Recentemente, após a influencer estadunidense Courtney Henning Novak viralizar nas redes sociais alegando que Memórias Póstumas de Brás Cubas seria o "melhor livro já escrito", a obra do "defunto autor" mais uma vez ganhou reconhecimento internacional e têm incitado leitores a conhecerem o literato.

No trecho, temos uma pequena amostra da conclusão apresentada no livro "Memórias Póstumas de Brás Cubas", que se tornou um marco do Realismo e da literatura, representando a visão crítica do eu-lírico e do autor, em consonância com a sociedade apresentada na obra.