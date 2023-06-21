Viva Machado de Assis: 184 anos de História Literária Brasileira

O escritor Machado de Assis Crédito: Reprodução

Considerado um dos maiores autores da língua portuguesa e frequentemente chamado de pai da literatura brasileira, Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro e cresceu em uma família modesta. Apesar de enfrentar dificuldades econômicas e contratempos pessoais, conseguiu se estabelecer como uma figura literária altamente influente.

Ousadas e inventivas, suas obras vão desde os mais conhecidos romances — como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Quincas Borbas — até às poesias — mesmo que seja pouco celebrado pelas últimas. Um escritor completo, navegou entre o romantismo e realismo, com um estilo de escrita único, cheio de doses características de ironia, personagens muito realistas e cadência rítmica que acaba por espelhar os diálogos cariocas de seu tempo.

Suas obras refletem um profundo entendimento da psicologia humana, com relações e dinâmicas complexas e humor afiado. Machado tinha a habilidade de analisar as dinâmicas sociais e culturais da sociedade brasileira do século XIX e retratá-las de modo satírico e questionador, desafiando as normas sociais.

Por seu perfil extremamente estudioso, foi funcionário público, jornalista e tradutor. Conviveu com personalidades bem renomadas — como José de Alencar — e participou de diversos clubes. Em 1897 ajudou a fundar a ABL, a qual presidiu até sua morte, em 29 de setembro de 1908, no Rio de Janeiro.

Mesmo com tantos feitos, foi muito criticado por autores conhecidos de seu tempo, além de sofrer um embranquecimento. Hoje, no entanto, é reconhecido e notado quanto à sua afrodescendência. Ganhou espaço na literatura mundial e, nos últimos anos, Memórias Póstumas de Brás Cubas se tornou um best-seller nos Estados Unidos, sendo elogiado pelo New York Times e classificando o autor como um Kafka e Dickens brasileiro. Para Susan Sontag, é o maior escritor da América Latina; já Harold Bloom afirmou que é o maior escritor negro de todos os tempos.

Hoje, dia 21 de junho, é celebrado os 184 anos de Machado, autor de histórias brasileiras vivas e perenes — mesmo que escritas por um defunto-autor —, presentes nas redes sociais e até em conversas de bar (afinal “traiu ou não traiu?”).

Para homenagear esse grande nome, o Skeelo selecionou três obras, disponíveis no aplicativo de leitura, para você conhecer mais o trabalho desse importante escritor:

01 Dom Casmurro | E-book Dom Casmurro é o romance mais famoso e polêmico de Machado de Assis. Ambientado no Rio de Janeiro do século XIX, é narrado por seu protagonista: Dom Casmurro, um velho solitário e frustrado que, em virtude de sua “simpatia”, recebe esse apelido de um conhecido. A polêmica toda se centraliza em uma dúvida: Capitu é ou não é culpada de adultério? VEJA O E-BOOK 02 Memórias Póstumas de Brás Cubas | E-book Brás Cubas está morto. Mas isso não o impede de relatar em seu livro os acontecimentos de sua existência e de sua grande ideia fixa: lançar o Emplasto Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas é, possivelmente, o mais importante romance brasileiro de todos os tempos. Inovador, irônico, rebelde, toca no que há de mais profundo no ser humano. Mas vale avisar: há na alma desse livro, por mais risonho que pareça, um sentimento amargo e áspero. VEJA O E-BOOK 03 Quincas Borba | E-book Um dos três grandes romances da fase realista de Machado de Assis, que narra as desventuras do provinciano Rubião, herdeiro do filósofo incompreendido Quincas Borba, na capital do Império. Esta edição de Quincas Borba, além de mais uma centena de notas explicativas, traz uma extensa e abrangente introdução do britânico John Gledson, estudioso da obra machadiana e tradutor de Dom Casmurro para o inglês. VEJA O E-BOOK