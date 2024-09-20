11 livros inesquecíveis de Agatha Christie

Conheça os livros da Rainha do Crime. Crédito: Divulgação

Nascida em uma família abastada da Inglaterra, Agatha Christie começou a escrever pequenos textos ainda na infância. Ela iniciou a escrita de seu primeiro livro enquanto atuava como enfermeira durante a Primeira Guerra Mundial.

Os livros de Agatha são reconhecidos pelos crimes, pela forte descrição de personagens e pela investigação que os cercam. A maior escritora de romances policiais faleceu em 1976, na Inglaterra, e deixou uma vasta lista de inovações literárias e mais de noventa livros escritos.

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E não sobrou nenhum, de Agatha Christie | Globo

Leia o livro considerado um dos melhores romances policiais da história. Crédito: Divulgação

Sinopse: Uma ilha misteriosa, um poema infantil, dez soldadinhos de porcelana e muito suspense são os ingredientes com que Agatha Christie constrói seu romance mais importante. Na ilha do Soldado, antiga propriedade de um milionário norte-americano, dez pessoas sem nenhuma ligação aparente são confrontadas por uma voz misteriosa com fatos marcantes de seus passados.

Convidados pelo misterioso Mr. Owen, nenhum dos presentes tem muita certeza de por que estão ali, a despeito de conjecturas pouco convincentes que os leva a crer que passariam um agradável período de descanso em mordomia. Entretanto, já na primeira noite, o mistério e o suspense se abatem sobre eles e, num instante, todos são suspeitos, todos são vítimas e todos são culpados.

O assassinato de Roger Ackroyd, de Agatha Christie | Globo

Saiba mais sobre o livro que se tornou o primeiro grande sucesso de Agatha Christie. Crédito: Divulgação

Sinopse: Em uma noite de setembro, o milionário Roger Ackroyd é encontrado morto, esfaqueado com uma adaga tunisiana – objeto raro de sua coleção particular – no quarto da mansão Fernly Park na pacata vila de King’s Abbott. A morte do fidalgo industrial é a terceira de uma misteriosa sequência de crimes, iniciada com a de Ashley Ferrars, que pode ter sido causada ou por uma ingestão acidental de soníferos ou envenenamento articulado por sua esposa – esta, aliás, completa a sequência de mortes, num provável suicídio.

Os três crimes em série chamam a atenção da velha Caroline Sheppard, irmã do dr. Sheppard, médico da cidade e narrador da história. Suspeitando de que haja uma relação entre as mortes, dada a proximidade de miss Ferrars com o também viúvo Roger Ackroyd, Caroline pede a ajuda do então aposentado detetive belga Hercule Poirot, que passava suas merecidas férias na vila.

Os cinco porquinhos, de Agatha Christie | Globo

Conheça um dos maiores clássicos com o emblemático personagem Hércule Poirot. Crédito: Divulgação

Sinopse: Em um de seus mais intrigantes casos, Hercule Poirot enfrentará um opositor que desafiará sua inteligência e sagacidade: o tempo. Procurado pela bela jovem Carla Lemarchant, Poirot é contratado para investigar um terrível crime que acontecera dezesseis anos antes, e que envolveu os pais da moça. Caroline Crale foi condenada à prisão perpétua e submetida a trabalhos forçados pelo assassinato do marido, o famoso pintor Amyas Crale. Mas, antes de morrer na prisão, enviara à filha, então criança, uma carta afirmando sua inocência.

Tantos anos depois, não há mais evidências a serem colhidas. As pistas e provas deverão ser tomadas apenas na análise psicológica das testemunhas, e, para tanto, Poirot contará com sua capacidade de compreensão profunda do espírito humano para desvendar esse mistério.

Um pressentimento funesto, de Agatha Christie | Globo

Leia um dos romances policiais mais sinistros. Crédito: Divulgação

Sinopse: O que uma simples visita a uma velha tia em uma clínica geriátrica poderia ter de perigoso? Se você respondeu “nada” é porque não conhece o casal de detetives Tommy e Tuppence Beresford. Ao visitar Ada, tia de Tommy, eles conhecem uma misteriosa senhora que lhes faz perguntas estranhas e parece viver em um mundo só dela. Quando tia Ada morre subitamente, eles descobrem que a idosa misteriosa foi transferida às pressas para outro lugar por uma parenta distante, mas não sem antes deixar de presente para Ada um caríssimo e enigmático quadro.

Um pressentimento funesto é considerado um dos romances mais sinistros e engenhosos da Rainha do Crime e, mais de cinquenta anos após seu lançamento, continua a impressionar leitores de todas as idades.

Portal do destino, de Agatha Christie | Globo

Não deixe de conferir este romance policial com uma trama incrível. Crédito: Divulgação

Sinopse: Uma casa bucólica no litoral, uma biblioteca repleta de obras clássicas, um cão fiel e brincalhão, um mordomo sempre a postos e um belo jardim. O que mais um casal aposentado poderia querer? Quando falamos dos detetives Tommy e Tuppence Beresford, um grande mistério é exatamente o que falta a essa equação. E é o que eles encontram dentro de um dos velhos livros da biblioteca: um enigmático bilhete com a frase “Mary Jordan não morreu de morte natural”.

Esse é o ponto de partida para uma nova investigação da dupla, em que, mais uma vez, nada nem ninguém é o que parece e os perigos podem estar ocultos até mesmo no seu próprio quintal.

Um romance impressionante que une doses certeiras de humor e suspense, e no qual passado e presente se encaixam com perfeição para compor uma trama magistral. Portal do destino é mais uma prova irrefutável dos motivos pelos quais Agatha Christie continua a ser uma das autoras mais lidas e amadas em todo o mundo.

Sócios no crime, de Agatha Christie | Globo

Confira o livro estrelado pelo famoso casal de investigadores. Crédito: Divulgação

Sinopse: Quando os recém-casados Tommy e Tuppence Beresford recebem um convite do Chefe da Inteligência Britânica para recolocar em operação a Agência de Detetives Internacional, eles veem uma oportunidade de levar sua carreira de investigadores a um novo patamar.

Em cada um dos capítulos deste clássico da Rainha do Crime, o casal segue seus instintos para reunir pistas e desvendar casos intrincados que tiram o sono de figurões da alta sociedade do final da década de 1920. Juntos, Tommy e Tuppence mostram que amor, trabalho – e crime – não só podem andar juntos, como rendem aventuras de tirar o fôlego.

Três ratos cegos e outros contos, de Agatha Christie | Globo

Conheça um dos livros de contos da Rainha do Crime. Crédito: Divulgação

Sinopse: Nos nove contos reunidos neste livro, Agatha Christie dá as pistas de por que ela fascina gerações de leitores ao redor de todo o mundo. Publicado pela primeira vez em 1950, o livro é uma preciosa amostra do estilo da autora, com sua precisa caracterização das personagens, indícios sendo displicentemente deixados para que o leitor se confunda e a presença marcante de seus mais queridos protagonistas: o excêntrico detetive belga Hercule Poirot e a simpática velhota miss Jane Marple.

No conto que dá título ao livro, Agatha usa o mesmo recurso que em E não sobrou nenhum e Os cinco porquinhos: é uma cantiga popular infantil que dará as pistas e apontará os próximos passos, instaurando o clima soturno na trama. Aqui, o ambiente dramático é tão bem fundamentado que foi a partir desta história que ela escreveu A ratoeira, a peça que bateu o recorde de mais tempo em cartaz, ainda hoje sendo encenada em Londres.

Adversário Secreto, de Agatha Christie | Globo

Leia um dos famosos livros estrelados por Tuppence e Tommy. Crédito: Divulgação

Sinopse: 1915. O navio de passageiros RMS Lusitania acabara de ser torpedeado por forças alemãs. Seu fim era inevitável. A bordo, um homem misterioso deposita todas as suas fichas em uma jovem desconhecida, ao confiar-lhe documentos secretos. Certamente, ela teria maiores chances de sobreviver ao desastre, embarcando em um dos poucos botes salva-vidas restantes. Se os documentos caíssem nas mãos erradas, o futuro dos países aliados estaria comprometido.

Alguns anos depois, Tuppence Cowley e Tommy Beresford, esse simpático casal de jovens amigos de infância, encontram-se por acaso na saída de uma estação de metrô. Desempregados, buscando a reinserção diante das dificuldades na vida do pós-guerra e ávidos por aventuras, decidem publicar um anúncio oferecendo seus serviços, “dispostos a fazer qualquer coisa”.

O destino faz das suas e, antes mesmo de conseguirem veicular a mensagem, recebem um convite de um homem que ouviu a conversa inadvertidamente e acabam se envolvendo na busca dos documentos secretos perdidos no Lusitania. Seguindo as pistas, descobrem que os comprometedores documentos, após resistir ao famoso naufrágio, estariam nas mãos de uma moça chamada Jane Finn.

O misterioso caso de Styles, de Agatha Christie | Globo

Leia o primeiro romance escrito pela autora. Crédito: Divulgação

Sinopse: Quando Mr. Hastings encontra seu velho conhecido John Cavendish casualmente e aceita seu convite para passar uma temporada na enorme e isolada casa de campo de Styles, não imagina a misteriosa trama que o espera. Mrs. Emily Inglethorp, madrasta de John e Laurence Cavendish, herdou a propriedade de seu marido e tem todo o controle sobre patrimônio da família. Seu segundo marido é Alfred Inglethorp, vinte anos mais novo, cujo passado é nebuloso, o que causa enorme apreensão nos filhos de mrs. Emily e nos demais moradores de Styles. A tensão na propriedade chega ao limite quando mrs. Emily é encontrada trancada em seu quarto nos últimos estertores e morre com o nome de seu marido nos lábios.

Morte natural ou envenenamento? Quem além de seu marido teria interesse em sua morte? Como ela pode ter sido envenenada? Para responder a todas essas perguntas, mr. Hastings, velho amigo de Hercule Poirot, pede autorização à família para chamar o excêntrico detetive belga. O astuto e simpático detetive analisa as evidências, entrevista testemunhas e o leitor vai seguindo seus passos a partir da envolvente narração de mr. Hastings. E a ele fica o desafio: diante de provas desconexas, testemunhos duvidosos e inúmeras reviravoltas, como o sagaz Poirot irá desvendar esta imbricada trama onde ninguém é exatamente o que parece?

Os relógios, de Agatha Christie | Globo

Acompanhe Hércule Poirot em mais uma investigação envolvente. Crédito: Divulgação

Sinopse: Na sala do n° 19 de Wilbraham Crescent, cuja proprietária é uma senhora cega, Sheila Webb, uma estenografa, espera sua cliente. Ali, quatro relógios marcam 16h13, enquanto a mulher encontrará, em pânico, um homem desconhecido, no chão, inerte. Assassinato?

Assim começa o envolvente romance policial Os relógios, de Agatha Christie, que conta com o mais famoso personagem da autora: o detetive belga Hercule Poirot. Duas investigações paralelas se entrelaçam ao longo da obra, dando ao livro o suspense e dinâmica inconfundíveis da autora. Uma das investigações, empreendida por Colin Lamb à serviço da inteligência britânica, é narrada em primeira pessoa e ligada à espionagem da Guerra Fria. A outra, central e que dá nome ao livro, diz respeito ao crime cometido na casa de n° 19, e dela participa Poirot.

O detetive entra em cena após ser questionado se conseguiria solucionar o caso à distância, sem sequer deixar sua poltrona, usando apenas seu faro e instinto apurados. Os quatro misteriosos relógios parecem indicar pistas importantes e fundamentais para a resolução do caso, mas, em um primeiro momento, incompreensíveis para os investigadores.

Assassinato no campo de golfe, de Agatha Christie | Globo

Confira o romance policial em nova edição. Crédito: Divulgação

Sinopse: Em um legítimo romance policial, Agatha Christie criou mais um mistério a ser solucionado por Poirot, o principal protagonista de suas histórias. Monsieur Hercule Poirot recebe um desesperado pedido de ajuda de um milionário sul-americano, monsieur Renauld. Imediatamente Poirot e seu inseparável assistente Hastings partem para a cidade onde reside o milionário. Ao chegarem à casa de monsieur Renauld, descobrem que ele foi assassinado naquela noite em um crime brutal: apunhalado pelas costas e estirado ao lado de uma cova no campo de golfe da propriedade.

Quem teria motivos para assassinar monsieur Renauld? Por que Poirot tem a estranha sensação de que muitas coisas lhe são familiares neste caso? Monsieur Renauld tem ou não tem uma amante? E, no meio do caso, ainda surge um famoso detetive francês que coloca em dúvida os métodos utilizados por Poirot e briga por espaço. Com a curiosidade e a vaidade instigadas, Poirot terá que manter o sangue-frio para desvendar este mistério que faz um dos mais famosos clássicos de Agatha Christie. A nova edição da obra traz nova tradução de Marcelo Barbão e apresentação de Marcos Peres.

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