Prime Day: 8 produtos em oferta para cuidar do cabelo

Os produtos desempenham um papel importante na hidratação, nutrição, fortalecimento e proteção contra agressões externas, como calor e poluição

Publicado em 14 de julho de 2025 às 16:23

Uma seleção de produtos para comprar na Amazon Prime Crédito: Arte A Gazeta

Para manter os cabelos saudáveis e bonitos, é importante seguir alguns cuidados básicos, como lavar corretamente, proteger do calor, usar produtos adequados e manter uma alimentação saudável. E os produtos desempenham um papel importante na hidratação, nutrição, fortalecimento e proteção contra agressões externas, como calor e poluição. >

Para te ajudar, selecionamos oito produtos em promoção no Amazon Prime Day 2025, evento anual de compras com ofertas exclusivas para assinantes do programa Amazon Prime. No Brasil, ele ocorre nos dias 15 e 16 de julho. Confira a nossa seleção. >

10 em 1 Bond Intense Repair, de Dove

Reúne 10 benefícios em um único produto para reparar danos intensamente Crédito: Arte A Gazeta

Máscara para cabelos danificados. Reúne 10 benefícios em um único produto para reparar danos intensamente. Formulada com a exclusiva tecnologia patenteada Bio-Protein Care com 12% Peptídeo Complex, ela restaura as ligações internas dos fios a nível molecular, reparando danos térmicos e químicos. Adequada para todos os tipos de cabelo, essa máscara cremosa de alta potência nutre profundamente, recupera a maleabilidade, reduz pontas duplas e promove até 10 vezes mais força aos fios. Preço: de R$ 34,90 por R$ 27,77>

Gelatina To de Cacho Não Sai da Minha Cabeça, da

Gelatina modeladora para cabelos ondulados, cacheados, crespos ou em transição Crédito: Arte A Gazeta

Gelatina modeladora para cabelos ondulados, cacheados, crespos ou em transição. Controla e fixa os cachos com aquele efeito durinho que mantém a forma por muito tempo. Pode ser usada sozinha ou fazendo uma mistura com seus finalizadores prediletos. Preço: de R$ 35,20 por R$ 29,91>

>

Liso Intenso Selante Finalizador, de Eudora Siàge

Leave-in para cabelos com frizz Crédito: Arte A Gazeta

Leave-in para cabelos com frizz. Ação eficiente, proporciona proteção térmica e fios mais alinhados. Traz fórmula inteligente com Creatina e o complexo Liss Effect, que bloqueia os agentes causadores do frizz e de fios indisciplinados, deixando os cabelos hidratados, macios e com muito brilho. Além de proteger do calor do secador e da chapinha por até 230ºc. Preço: de R$ 42,99 por R$ 38,24>

Óleo Extraordinário, de Elseve L'Oréal Paris

Oferece mais nutrição, maciez e brilho intenso aos fios Crédito: Arte A Gazeta

Óleo de tratamento para todos os tipos de cabelos. Oferece mais nutrição, maciez e brilho intenso aos fios. Ele traz a combinação especial de seis micro-óleos de flores preciosas da natureza, que deixam os fios profundamente nutridos, protegidos de fontes de calor e suaves ao pentear. Sua fórmula inovadora e condicionante ainda traz o ativo Óleo Extraordinário, que promove tratamento profissional e multiuso para o seu cabelo, podendo ser usado com os fios molhados ou secos. Preço: R$ 35,28 por R$ 29,80>

Xapadinha Máscara Disciplinante, de Lola Cosmetics

Máscara capilar disciplinante Crédito: Arte A Gazeta

Máscara capilar disciplinante. Garante fios 55% mais alinhados e com redução de até 40% do frizz, tudo isso com efeito imediato. Possui um complexo ativo inovador, que protege o cabelo, alinha as fibras, repara e oferece o cuidado que suas madeixas precisam. Preço: de R$ 19,90 por R$ 13,20>

Máscara Manutenção Fios Danificados 3 em 1, de Pantene

Pode ser usado como finalizador que sela pontas duplas e secas Crédito: Arte A Gazeta

Uma máscara de absorção rápida que promove uma revitalização capilar para trazer força ao seu cabelo. Pode ser usada como tratamento revitalizante multibenefícios para o dia ou noite, creme para pentear sem enxágue e finalizador que sela pontas duplas e secas. Preço: de R$ 24,75 por R$ 19,46>

Shampoo a Seco Fortificante, da Ricca

Ele controla a oleosidade do couro cabeludo Crédito: Arte A Gazeta

Ele controla a oleosidade do couro cabeludo, garantindo força e resistência. Enriquecido com D-Pantenol e Queratina, promove a reestruturação capilar, fortalece os fios e ajuda a evitar a quebra, estimulando um crescimento saudável. Ideal para quem precisa de um cuidado rápido e ainda quer manter os cabelos mais fortes e bonito. Preço: de R$ 25,17 por R$ 18,50>

Boom Definição com Óleo de Coco, de Seda

Creme para pentear que proporciona cachos definidos por até 24 horas Crédito: Arte A Gazeta

Creme para pentear que proporciona cachos definidos por até 24 horas, super hidratados e com volume. Possui fórmula exclusiva, enriquecida com Óleo de coco e Fitagem Complex, ativos que hidratam e restauram a saúde dos cachos, garantindo até 24 horas de definição e 72 horas de cabelos perfumados. Preço: de R$ 21,97 por R$ 19,75>

*Os preços foram consultados em 14 de julho de 2025 e estão sujeitos a alterações. >

Caro leitor Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos: 1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais 2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis 3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável



