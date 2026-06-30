Por que Vinícius Júnior come abacaxi antes dos jogos? Veja os benefícios da fruta

Benefícios nutricionais do abacaxi explicam preferência de Vinícius Júnior pela fruta Crédito: Imagem: Maciej Rogowski Photo | Shutterstock

Uma imagem do Vinícius Júnior , artilheiro da Seleção Brasileira, comendo abacaxi minutos antes de entrar em campo tem chamado a atenção do público nas redes sociais e despertado a curiosidade de muitos. Apesar de algumas pessoas terem ligado isso a uma prática supersticiosa para dar sorte nos jogos, o consumo da fruta está mais relacionado aos benefícios para o desempenho esportivo.

Os jogadores precisam de resistência, velocidade, agilidade e força muscular para alcançar um bom rendimento em campo. Para isso, não basta treinar por horas: também é fundamental fazer boas escolhas alimentares . É justamente nesse contexto que o abacaxi ganha protagonismo, pois reúne nutrientes e compostos que podem favorecer essas capacidades físicas.

1. É uma fruta rica em água

Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo (USP) e da Food Research Center (FoRC), 100 g de polpa de abacaxi in natura contém cerca de 87,0 g de água. Isso torna a fruta uma excelente fonte de hidratação natural , prevenindo a desidratação e ajudando a repor parte dos líquidos perdidos durante o esforço físico por meio do suor, o que contribui para o bom funcionamento do organismo e para a manutenção do desempenho esportivo.

Com as altas temperaturas previstas para a Copa do Mundo de 2026, a alimentação e a hidratação ganham ainda mais importância na preparação dos atletas. Um estudo da organização Climate Central concluiu que as mudanças climáticas aumentaram a probabilidade de calor suficiente para comprometer o rendimento dos jogadores em 97 dos 104 jogos programados para o torneio.

2. Anti-inflamatório natural

O abacaxi é conhecido por sua ação anti-inflamatória devido à presença da bromelina, uma enzima natural que pode auxiliar na redução de processos inflamatórios no organismo. Esse composto também contribui para a recuperação muscular após treinos e partidas, ajudando a aliviar o desconforto causado pelo esforço físico e favorecendo a regeneração dos tecidos.

3. Fonte de energia

O abacaxi também fornece açúcares naturais que, por estarem acompanhados de fibras e outros nutrientes, costumam ser absorvidos de forma mais gradual pelo organismo em comparação ao açúcar refinado. Isso ajuda a fornecer energia de maneira mais estável, reduzindo os picos e quedas bruscas de glicose no sangue , o que pode contribuir para manter a disposição durante as atividades físicas e ao longo do dia.

A vitamina C do abacaxi melhora a absorção de ferro pelo organismo Crédito: Imagem: Kate Korolova | Shutterstock

4. Melhora a absorção de ferro

O abacaxi é uma fonte importante de vitamina C . Conforme a TBCA, 100 g da polpa da fruta in natura fornecem cerca de 33,1 mg desse nutriente. A vitamina C favorece a absorção de ferro pelo organismo. Isso melhora o aproveitamento desse mineral, essencial para a formação da hemoglobina, o transporte de oxigênio pelo sangue e a manutenção da disposição. Com níveis adequados de ferro, reduz-se o risco de sintomas como fadiga, falta de ar e fraqueza, que podem comprometer o desempenho dos jogadores.

5. Facilita a digestão

Comer abacaxi após o almoço ajuda na digestão. Conforme o estudo “Exploring the Therapeutic Potential of Bromelain: Applications, Benefits, and Mechanisms” , publicado no jornal científico Nutrients, isso acontece porque a bromelaína atua principalmente como enzima proteolítica, auxiliando na digestão de proteínas e facilitando a quebra e a absorção de proteínas alimentares no trato gastrointestinal.

O abacaxi é aliado, mas a dieta equilibrada é essencial