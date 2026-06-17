7 frutas típicas do inverno brasileiro e os benefícios para a saúde

Além de saborosas, as frutas podem ser consumidas de diferentes formas para se adaptarem melhor aos dias mais frios Crédito: Imagem: Andrii Iemelianenko | Shutterstock

Com a chegada do inverno, é comum que frutas, saladas e outros alimentos frescos percam espaço no prato, enquanto preparações mais quentes e mais calóricas ganhem destaque na rotina alimentar. No entanto, especialistas alertam que manter o consumo de frutas durante os meses mais frios é fundamental para garantir a ingestão adequada de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes — nutrientes essenciais para o funcionamento do organismo e a manutenção da saúde.

Além de ajudarem a compor uma alimentação equilibrada, as frutas da estação se destacam por oferecer vantagens adicionais ao consumidor. Por estarem no período natural de colheita, costumam apresentar melhor sabor, maior qualidade nutricional, mais frescor e preços mais acessíveis.

O consumo de alimentos sazonais também favorece uma dieta mais diversificada e sustentável. A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que pessoas acima de 10 anos consumam diariamente pelo menos 400 gramas de frutas e vegetais, orientação que permanece importante em todas as épocas do ano, inclusive durante o inverno.

Importância das frutas no cardápio de inverno

Segundo Diego Righi, professor de Nutrição da Afya Centro Universitário Itaperuna, embora as frutas sejam frequentemente associadas ao verão, elas continuam desempenhando um papel importante na alimentação durante os meses frios.

“No inverno, nosso corpo continua precisando de nutrientes importantes para a saúde. As frutas ajudam na hidratação, fornecem fibras que favorecem o funcionamento intestinal e oferecem micronutrientes que participam da função imunológica, como vitamina C, folato, potássio e diversos compostos bioativos”, explica.

O especialista destaca que nenhuma fruta é capaz de impedir, sozinha, o surgimento de gripes e resfriados. No entanto, o consumo regular faz parte de um padrão alimentar saudável que contribui para uma melhor resposta do sistema imunológico.

“As frutas não funcionam como uma proteção isolada contra doenças, mas integram um conjunto de hábitos que favorecem a saúde, ao lado de fatores como sono adequado , hidratação, atividade física e alimentação equilibrada”, acrescenta.

Diferentes formas de consumir frutas nos dias frios

A Dra. Vanessa Cambraia, médica nutróloga e professora da Afya Itajubá, ressalta que, durante o inverno, há uma tendência natural de aumento no consumo de doces, ultraprocessados e refeições mais calóricas, enquanto os alimentos naturais acabam ficando em segundo plano.

“É comum que a ingestão de frutas e vegetais diminua por causa da sensação de desconforto provocada pelos alimentos frios. Porém, justamente nessa época, o organismo necessita de vitaminas, minerais e proteínas que ajudam a fortalecer as defesas do corpo e a enfrentar melhor as infecções respiratórias mais frequentes”, afirma.

Para aproveitar os benefícios também no inverno, as frutas podem ser consumidas de formas que se adaptam melhor aos dias frios. Segundo a especialista, opções como frutas assadas, compotas com pouco açúcar, mingaus e preparações com aveia são alternativas que deixam o consumo mais agradável, sem abrir mão do valor nutricional.

Benefícios de uma alimentação equilibrada

A Dra. VanessaCambraia reforça que os benefícios de uma alimentação equilibrada vão além da imunidade. “Manter hábitos saudáveis no inverno contribui para a disposição, os níveis de energia e o bem-estar mental. Uma alimentação rica em nutrientes ajuda o organismo a se adaptar melhor às mudanças de temperatura e reduz os impactos do sedentarismo e do excesso alimentar, comportamentos mais comuns nessa época do ano”, conclui.

Laranja, kiwi, morango e outras frutas de inverno são fontes de vitaminas, fibras e compostos antioxidantes que contribuem para a saúde e o equilíbrio do organismo Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

7 frutas típicas do inverno brasileiro e seus benefícios

Algumas frutas comuns nesta época do ano se destacam pela presença de vitaminas, fibras, antioxidantes e outros nutrientes importantes para o organismo. Veja quais são elas e os principais benefícios para a saúde!

1. Laranja, tangerina e ponkan

As frutas cítricas estão entre as principais representantes do inverno brasileiro. São fontes importantes de vitamina C e compostos antioxidantes que participam da proteção celular e da função imunológica. Também auxiliam na absorção de ferro pelo organismo.

2. Kiwi

Reconhecido pela elevada concentração de vitamina C, o kiwi também fornece fibras e potássio. Seu consumo favorece a saúde intestinal, fator que possui relação direta com o bom funcionamento do sistema imunológico.

3. Morango

Rico em vitamina C e antocianinas, compostos antioxidantes presentes nas frutas vermelhas, o morango contribui para o combate aos radicais livres e auxilia na proteção das células.

4. Maçã

Fonte de fibras, especialmente pectina, a maçã ajuda no funcionamento intestinal , promove maior saciedade e pode ser uma alternativa saudável para quem sente mais vontade de consumir doces durante os dias frios.

5. Pera

Com boa quantidade de fibras e água, a pera auxilia na digestão, na hidratação e na manutenção da saúde da microbiota intestinal, que desempenha papel importante na regulação do sistema imunológico.

6. Abacate

Rico em gorduras saudáveis e vitamina E, o abacate contribui para a modulação de processos inflamatórios e pode complementar uma alimentação equilibrada durante o inverno.

7. Mamão

Além de apresentar boa digestibilidade, o mamão é fonte de fibras e carotenoides, nutrientes que contribuem para a saúde intestinal e para o equilíbrio do organismo.