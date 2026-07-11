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Trânsito

Pedestre morre atropelado por motocicleta na BR 101 na Serra

Publicado em

11 jul 2026 às 12:03

Um pedestre morreu após ser atropelado por uma motocicleta na BR 101, na Serra, na noite de sexta-feira (10). Segundo a Ecovias Capixaba, o acidente aconteceu por volta das 19h15, e o trânsito na rodovia operou com desvios durante o atendimento da ocorrência.


O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado a um hospital. O corpo do pedestre foi recolhido pela Polícia Científica e levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. A identidade da vítima não foi divulgada.


As circunstâncias do atropelamento serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A corporação foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até a publicação da matéria.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Bairro Bebedouro

Motociclista morre em acidente com carro na BR 101 em Linhares

Publicado em 11/07/2026 às 11:46
Motociclista morreu em acidente entre carro e moto na BR 101 em Linhares
Motociclista morreu em acidente entre carro e moto na BR 101 em Linhares Redes sociais

Um motociclista morreu em um acidente entre uma moto e um carro na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (11). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão entre uma Honda CG 160 vermelha e um Nissan Versa branco ocorreu por volta da 1h, no bairro Bebedouro.


O motorista do carro não se feriu. A reportagem questionou a PRF se o condutor foi submetido ao teste do bafômetro e quais medidas foram adotadas após o acidente, mas a corporação informou que não tinha mais informações sobre a ocorrência.


 A identidade do motociclista não foi divulgada.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Barra do Sahy

Motorista morre em acidente entre carro e retroescavadeira em Aracruz

Publicado em 11/07/2026 às 10:54
Motorista morreu em acidente entre carro e retroescavadeira na Barra do Sahy, em Aracruz
Motorista de carro morre em acidente na Barra do Sahy, em Aracruz Redes sociais
Um motorista de 59 anos morreu após um acidente entre um carro e uma retroescavadeira em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (10). Segundo a Polícia Militar, o automóvel seguia pela ES 257, na região da Barra do Sahy, quando colidiu contra a traseira da máquina, que trafegava pelo acostamento da rodovia sem veículo batedor e com as luzes acionadas.

Além do motorista, dois passageiros que estavam no carro ficaram feridos. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhados ao Hospital São Camilo. A identidade do homem que morreu não foi divulgada.

O operador da retroescavadeira foi levado à delegacia. A Polícia Civil foi procurada para informar quais medidas foram adotadas no caso, mas não respondeu até a publicação desta reportagem.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
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Investigação

Terceiro investigado por morte de pai e filho em Aracruz é preso

Publicado em 10/07/2026 às 18:59

Um terceiro suspeito de envolvimento no assasssinato de pai e filho em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foi preso nesta sexta-feira (10). Segundo a Polícia Civil, o homem, de 36 anos, foi localizado em uma área de difícil acesso na zona rural de Linhares, a cerca de 60 quilômetros de onde ocorreu o crime.


Enock da Paixão, 59 anos, e o filho, Jocktan Souza, de 33, foram mortos a facadas durante uma briga generalizada em uma rua do bairro Segatto, em fevereiro deste ano. Outros dois suspeitos do crime já foram presos.


O delegado Vicente Pellegrino Neto informou que o homem era monitorado desde o dia crime. "Os três investigados vão responder por homicídio qualificado por motivo fútil", finalizou. 


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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Praia de Itaparica

Enterro marca despedida de jovem levado por onda em Vila Velha

Publicado em 10/07/2026 às 18:14
Enterro de Arthur Mulinari de Oliveira, de 22 anos
Enterro de Arthur Mulinari de Oliveira, de 22 anos Tarciane Vasconcelos

A família de Arthur Mulinari de Oliveira, de 22 anos, se despediu do jovem durante o enterro realizado no Cemitério Parque da Paz de Ponta da Fruta, em Vila Velha, nesta sexta-feira (10). 


O rapaz ficou desaparecido por três dias após ser atingido por uma onda no mar da Praia de Itaparica, em Vila Velha, na terça-feira (7). O corpo foi encontrado na mesma região, cerca de 1,5 km do local onde desapareceu, na tarde de quinta-feira (9). 


O tio do jovem conversou com a repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta. “Só nos resta nos despedir e guardar as boas lembranças. Agora vamos juntar os caquinhos da minha irmã (mãe de Arthur), ficando mais próximos dela, pois ele era o companheiro dela, que vivia com ela”, finalizou.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Polícia

Preso escapa da Delegacia Regional de São Mateus e fuga é investigada

Publicado em 10/07/2026 às 13:33
Marcelo foi levado à Delegacia de São Mateus junto a outros três homens, os quais foram autuados em flagrante.
Marcelo fugiu de deegacia Divulgação/Sesp

Um homem de 27 anos, identificado como Marcelo dos Santos Santana, que tinha mandados de prisão em aberto, fugiu da Delegacia Regional de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (9), pouco depois de ser preso pela Polícia Civil.


Em nota, a Polícia Civil informou que, logo após a fuga, todas as forças de segurança foram acionadas para tentar localizar o foragido. A corporação afirmou ainda que adotou todas as medidas administrativas e operacionais cabíveis, mas, até a última atualização desta reportagem, o homem não havia sido recapturado.


Segundo a Polícia Civil, foi instaurado um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias da fuga. A Corregedoria da corporação acompanha a investigação.


Marcelo havia sido conduzido à delegacia junto a outros três homens, os quais foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico, com incidência da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo. Os três homens foram presos. Marcelo seguia foragido até a atualização da matéria.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Bairro Grande Vitória

Motorista morre após bater de frente com ônibus do Transcol em Vitória

Publicado em 10/07/2026 às 12:13

Um motorista de 58 anos morreu após bater de frente com um ônibus do Sistema Transcol na Rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro Grande Vitória, em Vitória. O acidente aconteceu por volta das 10h desta sexta-feira (10). O nome da vítima não foi divulgado.


No ônibus estavam apenas o motorista e um auxiliar. Nenhum dos dois ficou ferido.


Testemunhas relataram à reportagem da TV Gazeta que o carro seguia em direção ao bairro São Pedro, enquanto o coletivo trafegava no sentido Santo Antônio. Em determinado momento, o automóvel teria invadido a contramão e colidido frontalmente com o ônibus.


Conforme os relatos, o motorista dirigia em alta velocidade e já trafegava fora da faixa de rolamento antes da batida. As circunstâncias do acidente, no entanto, serão apuradas pela perícia.


Por causa da colisão, o trânsito na Rodovia Serafim Derenzi chegou a operar no sistema Pare e Siga, mas já foi liberado com orientação de agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória.


A perícia da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) foi acionada e informou que a ocorrência estava em andamento até a publicação desta reportagem.


* Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Crime

Adolescente é morto a tiros no quintal de casa em Sooretama

Publicado em 10/07/2026 às 11:08

Um adolescente foi encontrado baleado no quintal de casa, no bairro Sayonara, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (9). Segundo a Polícia Militar (PM) a vítima foi socorrida por um responsável e levada ao pronto atendimento do município, mas não resistiu aos ferimentos. Após o crime, o suspeito fugiu de bicicleta. O nome e a idade do adolescente não foram divulgados.


De acordo com a PM, o adolescente foi atingido por um disparo no tórax. Na unidade de saúde, a equipe médica tentou reanimá-lo, mas ele morreu em decorrência dos ferimentos. Após o homicídio, policiais militares realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Sooretama. Até o momento, ninguém foi preso.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
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Incêndio de grandes proporções atinge área de vegetação em Colatina

Publicado em 10/07/2026 às 10:04

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação no Morro do Vicente Soela, no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na quinta-feira (9). 


Segundo o Corpo de Bombeiroso fogo foi intensificado pela grande quantidade de vegetação seca, pela altura da mata e pelas condições do vento, que levaram a fumaça em direção às residências próximas. Apesar da intensidade das chamas, ninguém ficou ferido.


Para conter o incêndio, os bombeiros montaram três frentes de combate. As equipes apagaram as chamas e molharam a vegetação às margens da via para impedir que o fogo se alastrasse e atingisse as proximidades de uma unidade do Sanear e de uma escola do bairro.


Após controlar o incêndio, os militares permaneceram no local monitorando a área para evitar o surgimento de novos focos.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Nova ponte

Vila Velha: ponte da Champagnat vai ser demolida após apresentar desgaste e corrosão

Publicado em 10/07/2026 às 08:29
Ponte da Avenida Champagnat apresenta desgaste da estrutura e será substituída
Ponte da Avenida Champagnat apresenta desgaste da estrutura e será substituída Prefeitura de Vila Velha

A ponte localizada na Avenida Champagnat, ligação entre os bairros Praia da Costa e Itapuã, em Vila Velha, será demolida a partir da próxima terça-feira (14). O trânsito na região sofrerá intervenções. 

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As obras fazem parte do tamponamento do Canal da Costa para a implantação do Parque Linear da Praia da Costa. 


A Prefeitura de Vila Velha esclareceu que a estrutura apresenta sinais de envelhecimento, como corrosão das armaduras, desgaste do concreto e infiltrações. O órgão informou que, embora não exista risco iminente, esse desgaste tende a evoluir com o passar do tempo. 


A expectativa é que a nova ponte seja concluída em aproximadamente três semanas. Ela será executada nos padrões das travessias das avenidas Castelo Branco e Dom Jorge de Menezes, que já estão preparadas para o novo sistema de drenagem na região da Praia da Costa.

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Ponte da Avenida Champagnat Prefeitura de Vila Velha

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Loteria

Aposta de Vila Velha erra um número e leva R$ 45 mil na Mega-Sena

Publicado em 09/07/2026 às 21:49

Uma aposta de Vila Velha acertou cinco das seis dezenas da Mega-Sena e ficou a apenas um número do prêmio de R$ 43 milhões sorteado na noite desta quinta-feira (9). As dezenas do concurso 3029 foram: 01 - 11 - 24 - 33 - 35 - 59.


O bilhete registrado no Espírito Santo vai render R$ 45.642,92 ao apostador. Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta foi feita na Loteria Itapoa LTDA ME, na modalidade simples, que custa R$ 6.


A única aposta vencedora do prêmio milionário foi registrada em Divinópolis, Minas Gerais, também na modalidade simples, ao custo de R$ 6. 

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