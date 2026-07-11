Pedestre morre atropelado por motocicleta na BR 101 na Serra

Um pedestre morreu após ser atropelado por uma motocicleta na BR 101, na Serra, na noite de sexta-feira (10). Segundo a Ecovias Capixaba, o acidente aconteceu por volta das 19h15, e o trânsito na rodovia operou com desvios durante o atendimento da ocorrência.





O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado a um hospital. O corpo do pedestre foi recolhido pela Polícia Científica e levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. A identidade da vítima não foi divulgada.





As circunstâncias do atropelamento serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A corporação foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até a publicação da matéria.