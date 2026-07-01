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Cultura

Prime Video: 5 filmes e séries que estreiam em julho de 2026 

Veja as produções que chegam ao catálogo do streaming ao longo do mês
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 15:57

Julho reserva estreias imperdíveis no Prime Video (Imagem: Ink Drop | Shutterstock)
Julho reserva estreias imperdíveis no Prime Video Crédito: Imagem: Ink Drop | Shutterstock
Julho chega ao Prime Video com estreias que passam por diferentes estilos e universos, reunindo histórias de aventura, suspense, ação, ficção científica e comédia. Entre produções inéditas, adaptações aguardadas e novas temporadas, o catálogo recebe filmes e séries capazes de prender a atenção do início ao fim, oferecendo opções para quem busca emoção, mistério ou diversão nas próximas maratonas. 
A seguir, veja 5 filmes e séries que estreiam no Prime Video em julho de 2026!

1. Elle: Legalmente Loira (01/07)

Em &#8220;Elle: Legalmente Loira&#8221;, a jovem Elle Woods descobre quem realmente é antes de entrar para a faculdade (Imagem: Reprodução digital | Amazon Studios)
Em “Elle: Legalmente Loira”, a jovem Elle Woods descobre quem realmente é antes de entrar para a faculdade Crédito: Imagem: Reprodução digital | Amazon Studios
Ambientada antes dos eventos do filme “Legalmente Loira”, a série acompanha a juventude de Elle Woods (Lexi Minetree) e mostra os acontecimentos que ajudaram a formar sua personalidade. Ao iniciar uma nova fase da vida em uma escola diferente, a protagonista enfrenta desafios típicos da adolescência, como fazer novas amizades, lidar com as primeiras paixões e encontrar seu lugar. Entre momentos de aprendizado e descobertas, a produção revela como sua confiança, inteligência e autenticidade começaram a se destacar muito antes de sua trajetória na faculdade de Direito.

2. Devoradores de Estrelas (03/07)

Em &#8220;Devoradores de Estrelas&#8221;, um professor acorda sozinho no espaço e precisa salvar a humanidade (Imagem: Reprodução digital | SONY PICTURES)
Em “Devoradores de Estrelas”, um professor acorda sozinho no espaço e precisa salvar a humanidade Crédito: Imagem: Reprodução digital | SONY PICTURES
Baseado no romance de Andy Weir, o longa acompanha Ryland Grace (Ryan Gosling), um professor de ciências que desperta sozinho em uma espaçonave, sem qualquer lembrança de sua identidade ou de como chegou até ali. Conforme recupera a memória, ele descobre que foi enviado em uma missão decisiva para investigar o fenômeno que ameaça a sobrevivência do Sol e, consequentemente, da humanidade. Ao longo da jornada, o protagonista precisa usar seu conhecimento científico para enfrentar desafios inesperados e conta com uma improvável aliança que pode mudar o destino de dois mundos. 

3. The Ghost in the Shell (07/07)

Em &#8220;The Ghost in the Shell&#8221;, Motoko Kusanagi enfrenta um misterioso hacker em um mundo dominado pela tecnologia (Imagem: Reprodução digital | Bandai Namco e THE GHOST IN THE SHELL COMMITTEE)
Em “The Ghost in the Shell”, Motoko Kusanagi enfrenta um misterioso hacker em um mundo dominado pela tecnologia Crédito: Imagem: Reprodução digital | Bandai Namco e THE GHOST IN THE SHELL COMMITTEE
Ambientado em um futuro no qual humanos e máquinas convivem de forma cada vez mais integrada, a nova adaptação em anime do famoso mangá homônimo de Masamune Shirow acompanha a Major Motoko Kusanagi, uma ciborgue que lidera uma unidade de elite especializada no combate ao cibercrime. 
Enquanto enfrenta ameaças cada vez mais sofisticadas, a equipe dá início às operações da Seção 9 de Segurança Pública, criada para impedir ataques antes que eles aconteçam. Durante as investigações, um enigmático hacker, conhecido como Mestre dos Fantoches, surge como o principal desafio, levando a protagonista a questionar os limites entre consciência, tecnologia e identidade humana. 

4. Manual Prático da Vingança Lucrativa (08/07)

Em &#8220;Manual Prático da Vingança Lucrativa&#8221;, um herdeiro excluído coloca em prática um plano arriscado para conquistar sua fortuna (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films e A24)
Em “Manual Prático da Vingança Lucrativa”, um herdeiro excluído coloca em prática um plano arriscado para conquistar sua fortuna Crédito: Imagem: Reprodução digital | Diamond Films e A24
O filme acompanha Becket Redfellow (Glen Powell), um homem que foi rejeitado pela família bilionária antes mesmo de nascer e cresceu longe da fortuna que acreditava ser sua por direito. Anos depois, ao descobrir que ainda faz parte da linha sucessória, ele elabora um plano ousado para eliminar, um a um, os herdeiros que estão à sua frente. Entre situações inusitadas, humor ácido e reviravoltas, a disputa pela herança transforma sua busca por justiça em uma jornada repleta de riscos, ambição e desejo de vingança.

5. Batman: Cruzado Encapuzado – 2ª temporada (31/07)

Em &#8220;Batman: Cruzado Encapuzado&#8221;, Bruce Wayne encara novos inimigos para impedir que Gotham seja tomada pelo caos (Imagem: Reprodução digital | Amazon Studios)
Em “Batman: Cruzado Encapuzado”, Bruce Wayne encara novos inimigos para impedir que Gotham seja tomada pelo caos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Amazon Studios
Na segunda temporada , Bruce Wayne continua sua cruzada para proteger Gotham City, mas precisa enfrentar uma nova onda de criminosos que ameaça mergulhar a cidade ainda mais no caos. Enquanto tenta desmantelar o império do poderoso chefão Rupert Thorne, o herói cruza o caminho de vilões icônicos, como Charada, Chapeleiro Louco e Coringa, além de lidar com desafios que colocam à prova suas habilidades como detetive e vigilante.

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