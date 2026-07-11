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Carreiras

Inscrição em concurso para cabo da Marinha termina neste domingo

No total, são oferecidas 400 vagas para mais de 20 habilitações de formação técnica

Publicado em 11 de Julho de 2026 às 08:48

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

11 jul 2026 às 08:48
Marinha do Brasil
Marinha do Brasil Antônio Cruz | Agência Brasil
Termina neste domingo (12), às 23h59, o prazo de inscrição para o concurso público de admissão ao curso de formação para ingresso no corpo auxiliar de praças da Marinha em 2026.  O valor da taxa de inscrição é de R$ 75. As inscrições devem ser feitas no site da Marinha.
No total, são oferecidas 400 vagas para mais de 20 habilitações de formação técnica (ensino médio): Administração; Administração Hospitalar; Contabilidade; Edificações; Enfermagem; Estatística; Geodésia e Cartografia; Gráfica; Higiene Dental; Meteorologia; Nutrição e Dietética; Patologia Clínica; Processamento de Dados; Prótese Dentária; Telecomunicações; Eletrônica; Eletrotécnica; Estruturas Navais; Marcenaria; Mecânica; Metalurgia e Motores.
O edital prevê a realização de uma prova objetiva, para verificar a formação básica e profissional do candidato conforme vaga pretendida, e uma redação dissertativa-argumentativa, que tratará de assunto considerado de “importância pela administração naval”.
Os selecionados ingressam no curso como praça especial, com o grau hierárquico de grumete (aprendiz de marinheiro), e recebem remuneração mensal (soldo e adicionais) entre R$ 1.339,00 a R$ 1.398,75. Após a formatura, os selecionados serão nomeados cabos, e passarão a receber entre R$ 3.739,30 e R$ 3.941,50. 
Os valores variam conforme habilitação, disponibilidade, tempo de serviço, gratificações e auxílios eventuais.
As provas, elaboradas pelo Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM), serão realizadas em 19 cidades: Angra dos Reis (RJ), Belém (PA), Belo Horizonte (BH), Brasília (DF), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Ladário (RS), Manaus (AM), Natal (RN), Nova Friburgo (RJ), Olinda (PE), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande (RS), Salvador (BA), São Luís (MA), São Paulo (SP), São Pedro da Aldeia (RJ) e Vila Velha (ES).
A data, o horário e os locais de realização das provas ainda não foram divulgados. A partir de 14 de setembro, o candidato deverá consultar o comunicado na página do SSPM para saber data, horário e locais de realização de prova.

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