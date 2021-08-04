'Bridgerton' retoma produção após duas interrupções por Covid

Série "Bridgerton", da Netflix Crédito: Liam Daniel/Netflix

A produção da 2ª temporada de "Bridgerton" (2020, Netflix) foi retomada. Após duas interrupções devido a casos de Covid-19, o sucesso está sendo gravado novamente, como diz o produtor Chris Van Dusen a Variety. "Tivemos que atrasar pela Covid, mas estamos de volta."

"Agora mesmo estou postando, editando nossos primeiros episódios, que estão parecendo ótimos", disse Van Dusen, que atualmente está indo e voltando entre Los Angeles e o set de Londres. A produção da sequência havia sido suspensa por tempo indefinido em julho, após um segundo caso de coronavírus.

Na época, a Netflix não comentou se os dois casos ocorreram entre membros do elenco ou da equipe técnica, mas confirmou que ambas pessoas passaram por isolamento. A nova temporada foca em Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e sua busca para encontrar uma parceira adequada.

"Pegamos Anthony após ver o que ele passou com sua amante. Ele está pensando: 'Isso foi amor?' Alguns chamariam assim, outros não. Estamos explorando esses conceitos de dever e honra mais uma vez", revela Van Dusen.

Em meados de junho, a atriz Phoebe Dynevor, 26, intérprete de Daphne Bridgerton, contou como ficará a história de sua personagem na 2ª temporada de "Bridgerton", já que seu marido, Simon Basset, de Regé-Jean Page, 31, não estará mais no elenco.

Em entrevista ao The Wrap, ela afirmou que será "definitivamente diferente". Antes protagonista, agora a personagem Daphne será coadjuvante na temporada e cederá seu lugar ao seu irmão, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey).

"E eu já disse isso antes, mas acho que os fãs que leram os livros e os conhecem estão cientes que cada temporada terá como foco a jornada de um irmão diferente", pontua. "E pode ser um pouco mais --não um choque, mas uma surpresa para os fãs que amam tanto a história de Daphne e Simon."

Ao final da 1ª temporada, Daphne teve um bebê. Dynevor afirma que o Duque de Hastings continuará presente em sua vida, porém, fora das telas. "Ele certamente será muito referido. Acho que veremos o bebê", comenta, "vamos nos concentrar mais em seu relacionamento com a Família Bridgerton."

"Mas eu acho que honestamente é a alegria do show a longo prazo, poder ver essas diferentes histórias de amor se desenrolarem", continua. A 2ª temporada de "Bridgerton" irá focar a história de Anthony e seu namoro com Kathe Sharma, interpretada pela atriz Simone Ashley, 26, da série "Sex Education" (Netflix).

"Não há duas temporadas iguais e eles terão uma emoção diferente", disse Dynevor. "Cada temporada será realmente diferente e mágica em sua própria maneira". A atriz ainda elogiou o trabalho dos diretores do sucesso, Shonda Rimes e Chris Van Dusen.

"Não há muitas séries de TV que fazem isso, que se concentram em personagens diferentes a cada temporada. Mas acho que cada temporada terá sua própria magia, o que é ótimo". Se a 3ª e 4ª temporadas, já confirmadas, seguirem o curso dos livros de Julia Quinn, elas se concentrarão nos outros irmãos de Daphne, Benedict (Luke Thompson) e Colin (Luke Newton).

Quanto a saída de Page da série, a atriz afirma que conversou um pouco com o ator. "Foi inesperado para nós dois o quão grande o show se tornou e a propriedade que as pessoas têm sobre os personagens, o que é brilhante e incrível em muitos aspectos."

"Mas também somos atores ativos e estamos apenas avançando. Eu acho que é engraçado, mas também adorável, que as pessoas se sintam tão próximas de ambos. É um elogio e é adorável. E mal posso esperar para ver o que Regé fará em sua carreira", completou Dynevor.

E além das temporadas confirmadas de "Bridgerton" a Netflix irá produzir uma série baseada nos primeiros anos da Rainha Charlotte, que incluirá a mãe de Daphne, Violet Bridgerton e Lady Danbury. Sobre a série derivada, a atriz diz estar animada para assistir.