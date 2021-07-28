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'Abe', filme com seu Jorge e ator de 'Stranger Things', estreia em agosto

Data de estreia já foi divulgada pela Paris Filmes e repercutida nas redes sociais

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 13:00

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 jul 2021 às 13:00
Trecho do filme 'Abe', com Seu Jorge e Noah Schnapp, de 'Stranger Things'
Trecho do filme 'Abe', com Seu Jorge e Noah Schnapp, de 'Stranger Things' Crédito: Divulgação/Paris Filmes
A Paris Filmes divulgou a data de estreia do filme Abe, com a participação do cantor Seu Jorge e do ator de Stranger Things Noah Schnapp. O longa entrará em cartaz no dia 5 de agosto.
A história fala sobre a vida do garoto Abe, de 12 anos, interpretado por Noah, que se encontra com o chef Chico Catuaba, papel do cantor brasileiro, que tem uma barraquinha de comida no Brooklyn, nos Estados Unidos.
O filme é dirigido por Fernando Grostein de Andrade e estreou no Festival de Sundance.
No perfil oficial no Twitter, a Paris Filmes anunciou a estreia de Abe.

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