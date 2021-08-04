Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Baterista é expulso do The Offspring por não tomar vacina contra Covid

Pete Parada defendeu o direito de escolher se quer ser imunizado

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 10:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 ago 2021 às 10:41
Baterista Pete Parada é demitido do Offspring
Baterista Pete Parada é demitido do Offspring Crédito: Instagram/@peteparada
O baterista Pete Parada, 47, a foi demitido da banda de punk rock The Offspring, na qual estava desde 2007, por escolher não se vacinar contra a Covid-19. A notícia foi dada pelo músico em um longo desabafo nas redes sociais dele na tarde desta segunda-feira (2).
Parada contou que pensando em seu histórico tanto no que está relacionado a saúde, quanto no aspecto pessoal, o médico que o acompanha o orientou a não se vacinar. O artista salientou ainda que os efeitos colaterais para aqueles que, como ele, são portadores da Síndrome de Guillain-Barré deixam dúvidas se ele sobreviveria a imunização.
A doença é um distúrbio neurológico em que o sistema imunológico passa a atacar o sistema nervoso, podendo causar alterações motoras, atrofias, fraqueza gradual nas pernas, braços e troncos e, em alguns casos, podendo levar à total paralisia. No Brasil, a Anvisa divulgou dia 28 de julho, que haviam apenas 34 registros de pessoas que tiveram o efeito colateral descrito por Parada, o que não justificaria suspender a imunização contra a Covid-19.
"Já que não posso seguir com o que tem se tornado obrigação na indústria, foi decidido que não é seguro para as pessoas ficarem perto de mim no estúdio ou em turnê. Eu digo isso porque não estarei presente nos próximos shows", esclareceu. O baterista aproveitou para defender que as pessoas tenham o direito de decidir se querem ou não serem vacinadas. Ele finalizou agradecendo ao apoio dos fãs e avisando que está em um novo projeto musical com a filha, que deve ser lançado em breve.
"Espero que possamos aprender a abrir espaço para todas as perspectivas e medos que estão acontecendo atualmente", disse. "Agradeço profundamente sua compreensão e apoio enquanto minha família e eu descobrimos um novo caminho a seguir", concluiu.

Veja Também

Sarah Andrade diz não ter se vacinado ainda por falta de comprovante de residência

Lobão testa positivo para Covid-19

Juliano Cazarré fala sobre suposta recusa e diz que tomará vacina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo
Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados