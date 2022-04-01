Exposição "Zeitgeist - Espírito do Tempo" traz fotos de Ekkehard Grote a Vitória

O Papa João Paulo II foi clicado para a exposição "Zeitgeist - Espírito do Tempo" Crédito: Ekkehard Grote

Com 60 anos, sendo 40 deles dedicados à arte de fotografar, Ekkehard Grote é o autor da exposição "Zeitgeist - Espírito do Tempo", que terá vernissage nesta sexta-feira (1º) a partir das 19h, na Mosaico Fotogaleria, em Vitória.

A mostra traz uma seleção de 20 imagens que foram produzidas pelo artista nas décadas de 1980 e 1990 na Europa, América Latina e Estados Unidos, ficando em cartaz no espaço até 7 de maio. As visitas devem ser agendadas previamente pelo WhatsApp (27) 99943 0831 ou pelo e-mail [email protected]

Curador da exposição, o artista visual André Arçari ressalta que os assuntos registrados pelas lentes de Grote atravessam um grande espectro visual. Em uma das imagens, registrada em Berlim Ocidental, um rosto de um policial alemão em contra-plongée (foto produzida de baixo para cima) que não posa para a imagem. Em Nova York, por exemplo, Grote foi atrás do controverso político norte-americano Richard Nixon.

Em Roma, Grote captou a imagem do Papa João Paulo II. Também destaque na coletânea, figuras desconhecidas em dupla exposição na paisagem urbana. Janelas de um prédio na Berlin Oriental com vista para algum lugar próximo à Rotes Rathaus, sede política da Alemanha Oriental, ou mesmo o portão de Brandenburgo, símbolo da unificação alemã, no início dos anos 1990, em estourada contraluz.

"São várias imagens, como figuras centrais desfocadas e fundos em foco enquadrados das mais variadas formas. Imagens estranhas às regras canônicas da composição, com seus assuntos de enquadre ora cortados e deslocados. Há, também, acontecimentos desviantes e erráticos, transeuntes em ritmo de passagem e eremitas espanhóis em peregrinação. Também destaco jogos de ângulos e luzes frente à arquitetura da cidade, capazes de revelar prédios, como as icônicas Torres Gêmeas, que hoje não existem mais, ou recortes da arquitetura de São Paulo”, descreve Arçari.

Segundo Gabriel Lordello, da Mosaico Fotogaleria, as obras que fazem parte da exposição são cópias analógicas originais, ampliadas em laboratório pelo próprio artista, na Alemanha.

"O trabalho de Ekkehard Grote é belíssimo e sua história com a fotografia e audiovisual também. Este ano, ele completou 60 anos de idade, com 40 deles dedicados à fotografia. Aproveitamos esse momento para trazer sua arte novamente para o Espírito Santo", explicou Lordello.

PRESENÇA NO ESTADO

Algumas imagens pertencentes de "Zeitgeist - Espírito do Tempo" foram exibidas no Espírito Santo há exatos 35 anos, quando o artista esteve em Vitória para uma exposição individual com 60 fotografias na extinta Itaú Galeria de Arte, entre março e abril de 1987.

Em 1996, Ekkehard voltou a Vitória para apresentar, no auditório da Rede Gazeta, o audiovisual "Photonia", que também contava com fotografias do capixaba Tadeu Bianconi.

Foto da exposição "Zeitgeist - Espírito do Tempo", do fotógrafo Ekkehard Grote Crédito: Ekkehard Grote

A relação entre Bianconi e Grote vem de longa data, em meados da década de 1980, quando se conheceram na ilha de Morro de São Paulo (BA). Em seguida, Bianconi foi estudar fotografia na Alemanha e Grote se tornou seu guia e mestre.

“Primeiro Ekkehard me apresentou muitos livros de mestres da fotografia, principalmente franceses e húngaros. Depois, viajamos para destinos na Europa e nas Américas, registrando as pessoas, as cidades e as culturas que conhecíamos. Foi um período de muito aprendizado, experiências e boas fotos. Isso guiou meu trabalho fotográfico ao longo dos anos”, comenta Bianconi.

EXPOSIÇÃO "ZEITGEIST - ESPÍRITO DO TEMPO"