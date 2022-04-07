Guia do folião: tudo que você precisa saber sobre os desfiles no Sambão

Carnaval de Vitória será realizado nos dias 7, 8 e 9 de abril de 2022, no Sambão do Povo Crédito: Arquivo/AG

Está chegando a hora de curtir os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória. A partir desta quinta-feira (07), o Sambão do Povo será palco de muita cor, samba e alegria com as escolas do Grupo de acesso B. Na sexta-feira (08), é a vez das agremiações do Grupo de Acesso A e no sábado (09), o Grupo Especial brilha na avenida.

Na sexta (8) e sábado (9), os desfiles serão transmitidos pelo G1 e pela TV Gazeta. Mas quem for aproveitar a folia direto do Sambão do Povo, é bom ficar atento a algumas informações, como interdições no trânsito, acesso nas arquibancadas e camarotes e regras no local.

Por isso, o “HZ” preparou um guia completo com tudo que você precisa saber sobre os três dias de evento.

ACESSO

Quem for assistir aos desfiles da arquibancada terá dois pontos de acesso: um no início e outro no final do Sambão do Povo. Já em relação aos camarotes, serão vários pontos de entrada conforme o setor.

No mapa abaixo, é possível ver que os camarotes dos setores A e D, bem como as Mesas do setor C, terão os mesmos pontos de acesso da arquibancada. Vale lembrar que esses setores estão localizados do lado da baía de Vitória.

Mapa do Sambão do Povo com os pontos de acesso Crédito: Divulgação

Sobre o camarote do setor G, a entrada é no início da avenida. Os foliões que estão com ingressos para os setores H, I, J e K, o ponto de acesso é na lateral do Sambão do Povo, na altura do setor J. Haverá ainda uma entrada no final da avenida exclusiva para quem estiver localizado no setor K.

Mapa do Sambão do Povo com os pontos de acesso Crédito: Divulgação

Mapa do Sambão do Povo com os pontos de acesso Crédito: Divulgação

TRÂNSITO

Ao todo, serão oito pontos de interdição nas imediações do Sambão do Povo durante os dias de desfiles das escolas de samba.

Em direção ao Teatro Carmélia: o trânsito será deslocado para a Rua Engenheiro Manoel de Passos Barros



o trânsito será deslocado para a Rua Engenheiro Manoel de Passos Barros Em frente ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase): é o acesso principal à área do evento e vai contar com agentes de Trânsito para dar orientações



é o acesso principal à área do evento e vai contar com agentes de Trânsito para dar orientações Em frente à Igreja Deus é Amor: com a proibição de seguir no sentido Parque Tancredão pela rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros, agentes ficarão no local durante todo o evento



com a proibição de seguir no sentido Parque Tancredão pela rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros, agentes ficarão no local durante todo o evento Em frente ao Posto Ipiranga: o fluxo de veículos será desviado pela avenida Santo Antônio, com saída pelo posto Ouro Negro

o fluxo de veículos será desviado pela avenida Santo Antônio, com saída pelo posto Ouro Negro Ao lado do Posto Ipiranga: o fechamento será realizado para evitar que veículos que acessem o estabelecimento passem pela área interditada, atrapalhando a fluidez do trânsito no local;

o fechamento será realizado para evitar que veículos que acessem o estabelecimento passem pela área interditada, atrapalhando a fluidez do trânsito no local; Rua Major Rabaioli: a rua será fechada e agentes estarão presentes até o fim do turno. O acesso será permitido apenas para moradores que estarão com credencial oferecida pela organização dos desfiles

a rua será fechada e agentes estarão presentes até o fim do turno. O acesso será permitido apenas para moradores que estarão com credencial oferecida pela organização dos desfiles Em frente à Clínica dos Acidentados: local será fechado com presença de agentes até o fim do turno e o acesso será permitido apenas para moradores que estarão com credencial oferecida pela organização dos desfiles

local será fechado com presença de agentes até o fim do turno e o acesso será permitido apenas para moradores que estarão com credencial oferecida pela organização dos desfiles Em frente ao Mar e Terra: o local estará fechado com os agentes de Trânsito durante toda a noite de desfiles permitindo a passagem apenas dos residentes do bairro credenciados pela empresa organizadora do carnaval de Vitória

TRANSPORTE

Sistema Transcol: a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que haverá reforço da frota nos terminais do sistema Transcol. Não foram informadas quais linhas terão reforço porque de acordo com a companhia, o reforço será na frota dos terminais, de acordo com a demanda.

Transporte oficial: uma opção especial de transporte chamada Squad será oferecida aos foliões no dia das apresentações do Grupo Especial, no sábado. O cliente pode escolher o melhor horário e o local de origem, que pode ser de diferentes pontos de Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari, Cariacica, Domingos Martins e Viana, e comprar seu bilhete pela plataforma. Os ônibus ficarão estacionados no Tancredão e o retorno para o local de origem é feito em 45 minutos após o término do evento.

Transporte por aplicativo: quem quiser ir de transporte por aplicativo, o endereço do Sambão do Povo é Avenida Dário Lourenço de Souza, no bairro Mário Cypreste, em Vitória. Outros pontos de referência que podem ser usados para embarque e desembarque são Parque Tancredão e Clínica dos Acidentados (concentração) e Clube de Pesca (dispersão).

SEGURANÇA

O esquema de segurança durante os desfiles das escolas de samba do carnaval capixaba no Sambão do Povo, em Vitória, passarela do samba no Espírito Santo, vai contar com 643 policiais militares e 111 viaturas, além de policiais à paisana em viaturas descaracterizadas.

Além do patrulhamento a pé e em viaturas no entorno, a Guarda Municipal de Vitória vai fiscalizar o consumo de bebidas alcoólicas por motoristas. Para evitar transtornos no trânsito, principalmente na região da Segunda Ponte, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai colaborar com o efetivo.

REGRAS PARA OS FOLIÕES QUE VÃO ASSISTIR OS DESFILES

Em relação a alimentação, cada pessoa poderá levar até duas garrafas plásticas de 500 ml cada e dois lanches como sanduíches, salgados ou frutas. Só é permitido entrar com bolsas térmicas. Garrafas de vidro, caixas de isopor e caixas térmicas estão proibidas.

REGRAS PARA QUEM FOR DESFILAR

Na hora do desfile, o folião não poderá entrar na avenida portando ou vestindo nenhum objeto que não esteja na fantasia apresentada pela escola. Se isso acontecer, a escola perderá pontos. Também é proibido entrar segurando copos ou latinhas e nem manusear o celular dentro da avenida. Bolsas não podem estar aparentes, sendo necessário cobrir o item com a camisa da agremiação ou usar uma pochete.

PASSAPORTE DA VACINA E USO DE MÁSCARAS

O uso de máscaras e a cobrança do comprovante de vacinação não são mais obrigatórios no Espírito Santo. Com isso, não será mais necessário apresentar o documento em nenhum setor do Sambão do Povo, nem utilizar a proteção fácil.

INGRESSOS

Ainda há ingressos disponíveis para curtir o carnaval de Vitória. Seja na arquibancada ou nos camarotes, os interessados poderão acessar o site Le Billet para adquirir sua entrada na festa.

ORDEM DOS DESFILES

Na quinta, os portões serão abertos a partir das 20h e o início dos desfiles está previsto para às 22h com previsão de encerramento às 3h. Na sexta e no sábado, os portões abrem a partir das 20h e os desfiles começam a partir das 22h com previsão de término às 6h do domingo (10).