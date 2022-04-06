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Tradição em imagens

Tradicional 'Descida da Piedade' agita o Centro de Vitória; veja fotos

O famoso evento da escola de samba "Unidos da Piedade" atraiu foliões para a ladeira do Morro da Fonte Grande, ao longo da noite desta terça-feira (5)
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 10:07

Tradicional Descida da Piedade
Os foliões tomaram e coloriram a ladeira ao som da bateria da Unidos da Piedade Crédito: Fernando Madeira
É quase impossível falar em tradição no Carnaval Capixaba e não citar a “Descida da Piedade”. O tradicional evento, que não acontece desde 2020 por conta da pandemia, voltou com toda força na noite desta terça-feira (05) e atraiu milhares de foliões para o Centro de Vitória.
Como de costume, a bateria da escola de samba ‘Unidos da Piedade’ desceu a ladeira do Morro da Fonte Grande pela Rua 7, na Capital, retornando à quadra da agremiação pela Rua Graciano Neves. A Piedade promove a famosa descida há mais de 50 anos, sempre levando muito samba no pé e alegria para os amantes de carnaval. Confira as fotos:

Tradicional Descida da Piedade 2022

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