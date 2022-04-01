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Música

Sucesso no TikTok, Bernard lança seu primeiro single, "Escolhida"

Aos 21 anos, e inspirado por nomes como Filipe Ret e Matuê, influencer digital aposta na parceria com cantor e compositor MC G15 para fazer sucesso no mundo da música
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 18:11

Bernard lança
Bernard lança "Escolhida" em parceria com MC G15 Crédito: Adiel Silva
As pitadas de irreverência e descontração para os mais de seis milhões de seguidores no Tiktok servem como um cartão de visitas de Bernard. Junto com a namorada Gabi Coletti, com quem administra o perfil "Simplesmente Noix", o influenciador ficou famoso nas redes. Agora, contudo, chegou o momento de mostrar ao público o seu talento musical. Em parceria com MC G15 assim, o artista lançará, pelo selo Mousik, o single "Escolhida". A faixa chegou as plataformas digitais nesta sexta (1º).
Aos 21 anos, e inspirado por nomes como Filipe Ret e Matuê, Bernard tem em "Escolhida" um funk dançante e moderno. Com batida envolvente, a faixa assinada também por MC G15 - dono de hits como "Deu Onda" e "Cara Bacana" - explora a sensualidade e o rebolado sedutor de uma menina fascinante. "Menina entrou na minha vida depois da revoada louca / Sabia que era a escolhida e virou dona da minha boca / Então joga a sua bunda para o ar que eu vou acender o balão / Rebolada original, recusa imitação".
Com muita expectativa e ansiedade para esse novo passo em sua trajetória, Bernard explica que o lançamento do single é a realização de um projeto. "Sempre tive uma conexão absurda com a música, escuto diariamente. Para falar a verdade, eu vivo à base de música. Então, poder transmitir o que sou, pelo meu som, é algo incrível para mim. Agora que fiz esse movimento, quem gosta do que faço e admira o trabalho, pode esperar porque tenho muita coisa para compartilhar", conta.
Mesmo com a pouca idade, Bernard já mostrou que é dono de uma versatilidade admirável. Deste modo, poder contemplar a destreza e evolução do jovem artista é algo que deve ser valorizado por todos aqueles que apreciam um talento nato.

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