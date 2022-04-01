Chris Rock repreende fã em show por xingamento a Will Smith

O humorista Chris Rock (57) repreendeu um xingamento ao ator Will Smith (53) durante seu show de comédia stand-up, realizado na noite desta quinta-feira (31), na casa de shows The Wilbur, localizada em Boston, nos Estados Unidos.

O show foi o segundo de Rock desde o incidente na noite do Oscar, no último domingo (27). Na ocasião, o humorista fez uma piada sobre o fato de Jada Pinkett (50), esposa de Will, não ter cabelos. A atriz sofre de alopecia, e, após a fala, Will se levantou e deu um tapa no rosto do comediante.

Chris Rock repreendeu um fã por xingar Will Smith durante um show em Boston Crédito: Lions Gate

A bronca foi noticiada pelo site internacional People. "Vá se ferrar, Will Smith", gritou um espectador. Em seguida, Rock interrompeu seu número e repetiu no microfone: "Não, não, não, não, não". O jornal Daily Mail ainda relata que a apresentação foi interrompida mais de uma vez com xingamentos.

O portal de notícias diz que outro espectador ainda brigou com os seguranças por se recusar a utilizar máscara dentro do estabelecimento, acabando expulso do local e preso. Em seu primeiro show após o Oscar 2022, Rock disse que "ainda está processando" o incidente.

"Como foi o seu final de semana?", Rock perguntou na noite de quarta-feira (30) a uma multidão lotada no Wilbur Theatre de Boston. Ele deixou claro desde o início que não planejava abordar o incidente do Oscar em detalhes.

"Ainda estou processando o que aconteceu, então em algum momento vou falar sobre essa m.", disse Rock à multidão. "Vai ser sério. Vai ser engraçado, mas agora vou contar algumas piadas." Rock foi aplaudido de pé pelo público de Boston.