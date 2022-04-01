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Danton Mello anuncia saída da Rede Globo após 37 anos

Ator compartilhou foto de um crachá antigo da emissora: "Aprendi com os maiores artistas desse país esse ofício tão delicado e essencial", pontuou
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 15:37

O ator Danton Mello (46) anunciou nesta quinta-feira (31) que decidiu deixar a Rede Globo após 37 anos. Em um texto compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, o artista que estreou aos 10 anos na novela "A Gata Comeu" (1985), contou que estava em seu último contrato longo com a emissora.
"Encerro hoje meu último contrato longo com a Globo. Empresa onde fiz minha estreia nas novelas aos 10 anos em 'A Gata Comeu'. Crescemos juntos. Afinal, dos seus 57 anos, há 37 exerço minha profissão de ator. Ela foi minha escola", começou o artista na publicação.
Ele seguiu relembrando as produções marcantes durante seus anos na emissora. "Tive a alegria de atuar em várias produções marcantes como 'Vale Tudo', 'Tieta', 'Malhação', 'Hilda Furacão', 'Cabocla', 'Sinhá Moça'... e aprendi com os maiores artistas desse país esse ofício tão delicado e essencial", completou.
"O mercado vem mudando e com isso vem também a vontade de buscar novos projetos e desafios. Que seja, então, um caminho cheio de descobertas e personagens para vocês aproveitarem! Eu só quero continuar fazendo o que aprendi a amar desde cedo: contar histórias e emocionar!", finalizou o artista.
Em junho do ano passado, o ator afirmou que adorava atuar quando criança e que isso não atrapalhou a sua educação. "Eu conseguia dividir meu tempo com a escola, era uma exigência. A gente só gravava depois do horário escolar", diz, completando que seus pais o ajudavam.
"Eu adorava (gravar). Inclusive trago ainda esse frescor. Eu encarava como uma brincadeira de contar história, de pôr uma roupa diferente e viver ali um personagem", afirma ele, que antes de estrear em novelas, já tinha feito muita publicidade.
Danton Mello se despediu da Rede Globo após quase 40 anos de parceria
Danton Mello se despediu da Rede Globo após quase 40 anos de parceria Crédito: Gui Maia/ Instagram @ dantonmello
Questionado se tem algum arrependimento sobre ter começado tão cedo, Mello afirma que não e que faria tudo igual. "Não sinto falta de nada, consegui viver minha infância, ter meus momentos de brincadeiras, de amigos da escola, de brincar na rua e de brincar no set", disse.
"Eu tinha noção de que aquilo era trabalho, eu tinha compromisso, horário e texto para decorar, mas sempre me diverti fazendo isso. Eu amo o que eu faço, então se eu voltasse no tempo, faria tudo igual", acrescentou, na época.

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