Livros infantis capixabas exploram cultura, imaginação e esperança

Livro "Minha Amiga Casaca" Crédito: Divulgação

O incentivo à leitura na infância é fundamental para adquirir conhecimento, cultura e imaginação. Através de palavras e desenhos estampados em páginas, os pequenos embarcam em mundos lúdicos capazes de transformar sua própria educação. Por isso, é importante que o contato com os livros aconteça desde cedo.

Segundo Eline Fernandes de Castro, autora do trabalho científico “A importância da leitura infantil para o desenvolvimento da criança”, há alguns elementos que motivam o interesse dos pequenos pela leitura. Assim, cabe aos responsáveis dar o pontapé inicial nessa prática tão valiosa.

“Existem dois fatores que contribuem para que a criança desperte o gosto pela leitura: curiosidade e exemplo. Neste sentido, o livro deveria ter a importância de uma televisão dentro do lar. Os pais deveriam ler mais para os filhos e para si próprios”, pontua a autora.

Dessa forma, a literatura se torna uma grande aliada na formação da criança. Pensando nisso, “HZ” separou três lançamentos infantis capixabas que buscam explorar diferentes esferas da vida.

“O Gato Preto da Sorte: 7 dicas pra você passar pro seu adulto"

Falar de segurança doméstica para crianças é a proposta de “O Gato Preto da Sorte: 7 dicas pra você passar pro seu adulto”. A ideia da obra é fruto da profissão do autor, Leandro Batista, que atua como supervisor de segurança em uma indústria de óleo e gás. O capixaba de 45 anos conta que sentiu a necessidade de escrever sobre o assunto após receber um cartão com reclamações de colegas.

“Li um cartão de segurança que dizia ‘observei um colaborador que descia as escadas sem segurar o corrimão’. Isso me chamou a atenção, porque segurar no corrimão é uma das primeiras informações dadas quando a pessoa embarca", relatou o autor.

Livro “O Gato Preto da Sorte: 7 dicas pra você passar pro seu adulto" Crédito: Leandro Batista

Com a proposta em mente, Leandro uniu o gosto pela escrita e a habilidade em desenhar para conversar diretamente com as crianças. “Pensei comigo: ‘tenho que atacar a fonte imediatamente’, que são as crianças”, ressaltou o capixaba.

Segundo Leandro, essas dicas também estão relacionadas com regras de segurança da indústria como isolamento elétrico, sinalização, seguir procedimentos e trabalho em altura. Ao final do livro, existe um compromisso entre a criança e seu “adulto” para seguir à risca todas as dicas do gatinho.

SERVIÇO

“O Gato Preto da Sorte: 7 dicas pra você passar pro seu adulto"

Autor: Leandro Batista

Valor:R$ 24,99 (preço Kindle)

Onde comprar: Amazon

“Tulipa Glória e sua amiga Vitória”

Uma prova de que assuntos delicados também podem ser abordados na literatura infantil é o livro “Tulipa Glória e sua amiga Vitória”. A obra conta a história de amizade entre uma sementinha e uma menina que está em tratamento contra a leucemia. Essa fábula encantadora fala de amor, solidariedade e superação de uma doença tão dolorosa, que é o câncer.

Escrito pela capixaba Isa Colli, que mora atualmente na Bélgica, o livro foi lançado em parceria com o Instituto Ronald McDonald. No mês passado, a autora esteve com o superintendente do Instituto, Chico Neves, e sua esposa, Sonia Neves, para um encontro emocionante. Porta-vozes de duas organizações sem fins lucrativos, o casal perdeu um filho para a leucemia. Desde então, os dois seguem trabalhando o tema nas salas de aula a fim de aproximar famílias da cura do câncer infantojuvenil no Brasil.

Livro "Tulipa Glória e sua amiga Vitória” Crédito: Divulgação/ Isa Colli

“Foi um encontro emocionante, uma reunião muito intensa. Eu não via pessoalmente meus queridos parceiros há dois anos. Estávamos afastados pela pandemia, mas unidos pelo amor à causa”, conta Isa, afirmando que parte da renda adquirida será revertida para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer.

SERVIÇO

“Tulipa Glória e sua amiga Vitória”

Autora: Isa Colli

Valor: a partir de R$ 39

Onde comprar: Americanas, Amazon, Estante Virtual e Livraria Simples

“Minha Amiga Casaca”

Uma junção de cultura e brincadeira, assim é a história do livro “Minha Amiga Casaca”. O enredo fala sobre o desejo de uma menina em fazer parte de uma banda de congo. No lugar de uma boneca, a casaca - instrumento genuinamente capixaba - se torna o passatempo preferido da personagem.

Na história, a pequena sonhava em ganhar uma “boneca casaca” de madeira para brincar, curtir, carregar, mostrar para as amigas e sair tocando pelas ruas nas datas festivas. A casaca em si não seria o sonho da criança, mas o formato do instrumento com traços de menina.

Aluna segurando o livro "Minha amiga casaca" Crédito: Patrícia Lima

Segundo a autora Patrícia Lima, a mulher "deve ficar aonde ela quiser ficar" e, por isso, não deve aceitar ser julgada ou discriminada. “O tema abordado chama atenção porque se trata do respeito às diferenças, do sonho, do mundo feminino e da busca pela habilidade de tocar, de se expressar o que sente”, destacou.