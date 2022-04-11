Wikipédia e Secult pagam até R$ 2,5 mil para ajudar a editar verbetes sobre o ES

Terceira Ponte e as Ilhas do Boi e do Frade, em Vitória, vistas da janela do Convento da Penha Crédito: Arquivo AG

Que tal editar verbetes sobre o Espírito Santo no Wikipédia e ainda ganhar dinheiro? Sim, isto é possível por conta de uma parceria da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) com o Wiki Movimento Brasil (WMB). O objetivo é incentivar a melhoria da qualidade da informação na internet em português sobre o ES.

Para se ter uma ideia, dos 78 municípios do Espírito Santo, apenas 32 possuem imagens no Wikidata, e só 15 possuem imagens no Wikimedia Commons, afetando a sua representatividade na Internet. Assim, os dois órgãos, em parceria, vão realizar ao longo do ano diversas atividades para engajar a comunidade de editores capixabas e agregar novos contribuidores aos projetos Wikimedia, incluindo a Wikipédia.

O primeiro é o Wikiconcurso Wiki Loves Espírito Santo, um concurso de edições na Wikipédia. Qualquer pessoa que respeite as regras da Wikipédia pode participar do Wikiconcurso Wiki Loves Espírito Santo. Basta criar uma conta de usuário nos projetos Wikimedia, escolher ao menos um entre os artigos que fazem parte da lista de artigos definida para o concurso, e começar as edições no período de 12 de abril a 12 de julho de 2022.

Haverá premiações para os editores e editoras que obtiverem as maiores pontuações, obedecendo as regras do concurso. São cinco faixas de premiação e os vencedores poderão ganhar de R$ 200,00 a R$ 2.500,00 em vale-compras.

Poderão ser aprimorados todos os verbetes que façam parte da lista de artigos definida para o concurso, que está dividida em quatro eixos temáticos: patrimônio histórico e cultural, festividades e religiosidade, territórios e paisagens, biografias e diversidade. Serão consideradas apenas contribuições referenciadas, de acordo com as regras da Wikipédia e edições que contribuam de fato com o artigo.

As edições serão avaliadas regularmente pelo comitê organizador e ao longo do período do wikiconcurso, será realizada uma série de atividades, incluindo maratonas de edição que estudarão sobre tópicos correlatos aos eixos definidos no concurso.

Para ajudar os interessados, nesta quarta-feira (13), às 17h, será transmitido pelos canais do WMB e da Secult, no YouTube, o lançamento do projeto. Nele, os organizadores vão apresentar o projeto e explicar como participar do wikiconcurso. Logo após o lançamento, haverá uma maratona de edição para aprender a editar a Wikipédia e colaborar com os temas do concurso.