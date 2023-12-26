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Entre vinhos

Conheça as principais tendências no mundo do vinho para 2024

Do cultivo sustentável ao serviço em taça, saiba o que vai estar em alta entre os consumidores da bebida durante o próximo ano

Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 15:00

Publicado em 

26 dez 2023 às 15:00
Nádia Alcalde

Colunista

Nádia Alcalde Nádia Alcalde
Vinhedo | uva | vinho
Cultivo sustentável está entre as tendências que ganham mais força em 2024 Crédito: wirestock/Freepik
Vinhos mais leves e frescos, cultivo sustentável de uvas e serviço em taça estão entre as principais tendências para o próximo ano no universo da bebida. 
Ao longo de 2023, abordei na coluna alguns temas relevantes que nos levam a entender melhor essas projeções para o mercado vinícola. Confira abaixo.  

LEVEZA E FRESCOR

Tenho uma amiga sommelière que sempre diz: “quem gosta de madeira é cupim”. E é exatamente isso. Os vinhos com alto teor alcoólico e passagem por madeira estão fora de moda.
O consumo de vinhos vem aumentado gradativamente, e a bebida tem sido bastante apreciada por um público jovem. Esses novos consumidores procuram vinhos leves e frescos, como os brancos, espumantes e rosés, e até mesmo os vinhos naturais.
Saiba como escolher o vinho perfeito para consumir no verão | Vinho no gelo
Vinhos leves e frescos vêm sendo apreciados por um público mais jovem  Crédito: Shutterstock
Tal tendência também é apoiada por dados recentes da NielsenIQ, que analisa dados de mercado. A britânica Jancis Robinson, uma das maiores escritoras e estudiosas de vinho no mundo, afirmou recentemente que a Sauvignon Blanc foi a única variedade com maior volume e valor de vendas em 2022, e segue crescendo.

UVAS EXÓTICAS

Quando se fala em uva vinífera, as internacionais sempre roubaram a cena. É comum optar pelas castas mais conhecidas na hora de escolher o vinho, mas há também uma curiosidade do consumidor em conhecer uvas de regiões e nomenclaturas diferentes.
Essa tendência vai de acordo com a oferta do mercado, que tem criado essa oportunidade devido às mudanças climáticas. Muitas vinícolas tiveram que se adaptar, buscando variedades de uvas resistentes a doenças e retomando as origens de uvas autóctones, nativas da região, que costumam resistir a secas e inundações.
Uvas híbridas também têm aparecido bastante, pois também se adaptam melhor às alterações do clima. 

VINHOS NATURAIS E CULTIVO SUSTENTÁVEL

Existe uma tendência de busca global na indústria de alimentos por aquilo que é mais natural e menos sintético ou industrializado. Muitos consumidores procuram e dão preferência ao produto de origem, ao pequeno agricultor.
Já há algum tempo, os vinhos com mínima intervenção e sem aditivos químicos ganham mais força e adesão no mercado. Diferentemente dos vinhos mais amadeirados, como afirmei acima, aqui se busca valorizar o sabor e o aroma da fruta. Alguns vinhos naturais são, inclusive, elaborados com técnicas de vinificação ancestral.
Vinho natural, uva
Muitas vinícolas já adotam em seus vinhedos práticas que respeitam a natureza Crédito: Shutterstock
Há quem os ame e há quem os odeie. Muitos ainda questionam se os rótulos concebidos a partir desse conceito mantêm o sabor original. Porém, uma coisa é certa: é preciso saber escolher e entender que os naturais são vinhos com propostas bem diferentes.
De fato, a produção vinícola sustentável tem sido um fator decisivo para o consumidor na hora de escolher sua garrafa, e com isso muitas vinícolas passaram a dar atenção ao manejo responsável e a adotar práticas que respeitam a natureza.
Para se ter uma ideia, a região de Bordeaux, na França, promete até 2025 ter 100% dos seus vinhedos com certificações sustentáveis, orgânicas ou biodinâmicas.

VENDA EM TAÇA 

Comprar uma garrafa de vinho de 750ml em um bar ou restaurante é prática comum, mas isso também limita o cliente a consumir um rótulo só. Com isso, no intuito de ampliar o consumo da bebida, estabelecimentos têm investido cada vez mais no serviço de taça. Esse formato de degustação é ideal para quem quer explorar o universo dos vinhos, possibilitando inclusive sua combinação com diferentes pratos em uma só refeição.
Nesses casos, para que o vinho fique devidamente conservado, são utilizadas máquinas dosadoras especiais, as já conhecidas Enomatic, e também um acessório que é bem mais acessível para o estabelecimento, o Coravin, que permite extrair a bebida sem abrir a garrafa. Trata-se de uma agulha fina, longa e oca que é introduzida pela rolha, impedindo a oxigenação do líquido.
A vantagem do serviço em taça é proporcionar ao consumidor um rateio da garrafa, tornando possível pagar somente pela quantidade de mililitros consumidos, que pode variar de 30ml até 150ml.
Taça de vinho tinto
Venda de vinho por taça em bares e restaurantes está em alta Crédito: Shutterstock
E não estou falando somente de vinhos simples. A ideia de servir só a taça vale justamente para rótulos diferentes, lendários ou raros, sugerindo uma experiência enológica.
Um exemplo é o Mont Cristo Wine & Bar, em São Paulo, que implantou este ano o serviço de vinho em taça. Por lá, o Grand Echezeaux Grand Cru, safra 1976, da família do Romanée-Conti, chega a custar R$ 15 mil. Já sua taça, com 30ml, sai por R$ 1.440. Não deixa de ser uma grande oportunidade, quem sabe...

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Nádia Alcalde Nádia Alcalde

Nádia Alcalde

Apaixonada por vinhos, Nádia Alcalde é jornalista, sommelière e consultora. Escreve sobre o universo da bebida, antenada com lançamentos, tendências e notícias..

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