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Stand-up

Rafael Portugal traz famoso show de comédia para Vitória

Ator do Porta dos Fundos já está de malas prontas para desembarcar no ES com seu stand-up “Eu Comigo Mesmo”
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 11:00

Rafael Portugal traz a comédia “Eu Comigo Mesmo” para o ES
Rafael Portugal traz a comédia “Eu Comigo Mesmo” para o ES Crédito: Ju Coutinho
O comediante Rafael Portugal já está de malas prontas para desembarcar no ES com seu stand-up “Eu Comigo Mesmo”. Os capixabas poderão curtir - e se divertir - com o ator do Porta dos Fundos no dia 18 de outubro, sexta-feira, às 21h30, no Sesc Glória, no Centro de Vitória. Os ingressos estão à venda no site LeBillet.
Na estrada desde 2016 com o espetáculo, Portugal promete surpreender em terras capixabas. O humorista irá trazer a rapidez do stand-up aliada à criatividade na composição de um personagem inusitado, em um show de humor e comédia no ritmo certo que vai entreter, contagiar e fazer o público se divertir.
Com a irreverência já conhecida da TV e do canal Porta dos Fundos, o humorista faz rir da forma que conta um pouco das histórias mais engraçadas que aconteceram em sua vida, como por exemplo quando ele se alistou no exército e não tinha nenhuma noção do que iria acontecer lá dentro.
Também tem fatos de quando era adolescente e passava o dia na casa de praia. E como morador da zona oeste do Rio de Janeiro não podiam faltar as histórias que aconteciam dentro do trem. Essas e outras histórias contadas com muita irreverência e descontração farão o público se identificar e morrer de rir.
Rafael Portugal traz a comédia “Eu Comigo Mesmo” para o ES
Rafael Portugal traz a comédia “Eu Comigo Mesmo” para o ES Crédito: Ju Coutinho

SOBRE RAFAEL PORTUGAL

Rafael começou no teatro aos 18 anos e já se destacava pelo seu talento nato. Participou de vários espetáculos na Companhia Atos e Atores até que em 2012 criou seu primeiro Canal de humor na Internet, o “Canal Ixi”, juntamente com o também humorista e amigo Cezar Maracujá. A partir daí foi conquistando fãs de todas as idades e já soma mais de 1 milhão e 800 mil inscritos e mais 500 esquetes de humor, dentre elas a série de sucesso “Como surgem os Funks”.
Assim foi aos poucos ganhando espaço no mundo digital e em 2014 foi convidado pelo então Canal de humor “Parafernalha”, onde atuou como ator e se fortaleceu com seu personagem “O Fã” criado e interpretado por ele. 2015 foi um ano importante de sua carreira ao entrar para o programa Multishow de humor chegando à Final da disputa na 2º colocação.
Podemos dizer que o programa abriu uma grande Porta para o Ator, pois no mesmo ano ele foi convidado a integrar o elenco do maior e mais influente canal de Humor Brasileiro, o Canal "Porta dos Fundos”, hoje com mais de 17 milhões de inscritos.

SERVIÇO

  • “EU COMIGO MESMO” - Com Rafael Portugal
  • Data: 18 de outubro – sexta feira
  • Hora: 21h30
  • Local: Teatro Sesc Glória
  • Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
  • Infos.: (27) 99293-7558
  • Vendas: site LeBillet e bilheteria do Sesc Glória ( somente no dia)
  • Ingressos: 
    • PLATEIA
    • R$ 60 - 1 lote (meia entrada – idoso, professor, doador de sangue, estudante, PCD, jornalista).
    • R$ 120 (inteira)
    • MEZANINO
    • R$ 55 (meia) – R$ 110 (inteira) – 1 lote
    • BALCÃO
    • R$ 50 (meia) – R$ 100 (Inteira) 1 lote

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