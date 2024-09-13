Rafael Portugal traz famoso show de comédia para Vitória

Rafael Portugal traz a comédia “Eu Comigo Mesmo” para o ES Crédito: Ju Coutinho

O comediante Rafael Portugal já está de malas prontas para desembarcar no ES com seu stand-up “Eu Comigo Mesmo”. Os capixabas poderão curtir - e se divertir - com o ator do Porta dos Fundos no dia 18 de outubro, sexta-feira, às 21h30, no Sesc Glória, no Centro de Vitória. Os ingressos estão à venda no site LeBillet.

Na estrada desde 2016 com o espetáculo, Portugal promete surpreender em terras capixabas. O humorista irá trazer a rapidez do stand-up aliada à criatividade na composição de um personagem inusitado, em um show de humor e comédia no ritmo certo que vai entreter, contagiar e fazer o público se divertir.

Com a irreverência já conhecida da TV e do canal Porta dos Fundos, o humorista faz rir da forma que conta um pouco das histórias mais engraçadas que aconteceram em sua vida, como por exemplo quando ele se alistou no exército e não tinha nenhuma noção do que iria acontecer lá dentro.

Também tem fatos de quando era adolescente e passava o dia na casa de praia. E como morador da zona oeste do Rio de Janeiro não podiam faltar as histórias que aconteciam dentro do trem. Essas e outras histórias contadas com muita irreverência e descontração farão o público se identificar e morrer de rir.

Rafael Portugal traz a comédia “Eu Comigo Mesmo” para o ES Crédito: Ju Coutinho

SOBRE RAFAEL PORTUGAL

Rafael começou no teatro aos 18 anos e já se destacava pelo seu talento nato. Participou de vários espetáculos na Companhia Atos e Atores até que em 2012 criou seu primeiro Canal de humor na Internet, o “Canal Ixi”, juntamente com o também humorista e amigo Cezar Maracujá. A partir daí foi conquistando fãs de todas as idades e já soma mais de 1 milhão e 800 mil inscritos e mais 500 esquetes de humor, dentre elas a série de sucesso “Como surgem os Funks”.

Assim foi aos poucos ganhando espaço no mundo digital e em 2014 foi convidado pelo então Canal de humor “Parafernalha”, onde atuou como ator e se fortaleceu com seu personagem “O Fã” criado e interpretado por ele. 2015 foi um ano importante de sua carreira ao entrar para o programa Multishow de humor chegando à Final da disputa na 2º colocação.

Podemos dizer que o programa abriu uma grande Porta para o Ator, pois no mesmo ano ele foi convidado a integrar o elenco do maior e mais influente canal de Humor Brasileiro, o Canal "Porta dos Fundos”, hoje com mais de 17 milhões de inscritos.

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