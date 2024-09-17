Exposição reúne itens esquecidos em livros raros da Biblioteca Pública do ES

Itens pessoais encontrados em livros raros da Biblioteca Pública do ES Crédito: Divulgação

Se você frequentou a Biblioteca Pública do Espírito Santo há 50 anos, pode acabar encontrando algum pertence na mais nova exposição do local. Até o final de setembro, os capixabas poderão ver uma série de itens pessoais, datados entre 1925 e 1983, que foram encontrados dentro de livros raros do acervo da BPES.

Com entrada gratuita, a exposição “Acervo BPES: Bilhetes e Histórias” reúne diversos materiais do passado deixados - ou esquecidos - no prédio, localizado na Praia do Suá, em Vitória. Entre os destaques da seleção, uma passagem de navio datada de 1925, com destino a Maceió, pela companhia Lloyd Brasileiro.

Também foi encontrada uma uma nota fiscal em nome do escritor, professor e folclorista Guilherme Santos Neves (1906-1989), fundador da Comissão Espírito-Santense de Folclore. A nota, de 1962, refere-se à venda de um exemplar do livro “Ganga Zumba”, pela empresa Moacyr Barbosa & Cia LTDA, então localizada na Av. Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória.

Além do objeto pertencente ao autor da Coletânea de Estudos e Registros do Folclore Capixaba, a exposição apresenta recortes de jornais e revistas de moda feminina, informações sobre as fases da lua e uma passagem de navio datada de 1925, com destino a Maceió, pela companhia Lloyd Brasileiro.

A seleção conta ainda com reportagens de jornal, convites para lançamentos de livros, um calendário escolar e outros materiais. A mostra pode ser vista de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, até 30 de setembro. A BPES fica na Av. João Batista Parra, 165, Praia do Suá, Vitória.

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