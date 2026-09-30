Restaurantes comemoram o Dia da Moqueca com brindes e promoções; veja lista

Escolhido para homenagear o prato que é um símbolo da culinária do Espírito Santo, 30 de setembro é o Dia da Moqueca Capixaba. A data, comemorada desde 2012, quando foi instituída por lei pela Prefeitura de Vitória, já virou tradição nos restaurantes especializados em frutos do mar.
HZ preparou uma lista com 16 locais de todo o Estado para quem quer saborear o prato com desconto nesta quarta-feira. Confira!
No Dia da Moqueca, 30 de setembro, a casa dará 20% de desconto no valor de sua moqueca de badejo ao molho de camarão pequeno. O prato, que serve duas pessoas, passa de R$ 268 para R$ 214,40, acompanhada por arroz, pirão e moquequinha de banana-da-terra. Horário da promoção: das 12h às 23h. Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. Mais informações: @caranguejodoassis.
Durante todo o Dia da Moqueca Capixaba (30/09), o restaurante dará 15% de desconto no valor do prato. A promoção vale para todas as moquecas do cardápio, das 11h às 17h. Escadaria Clemente Viegas da Costa, 166, Jesus de Nazareth, Vitória. Mais informações: @caranguejodolanguinhovix.
Referência em moqueca no Norte do Espírito Santo, o restaurante dará 20% de desconto no valor do prato nesta quarta-feira (30), das 11h às 23h. A oferta é válida para todas as moquecas do menu. Rua 23 de maio, 160, Cais da Barra, Conceição da Barra. Mais informações: @casarao_da_barra.
Nesta quarta-feira (30), da 10h às 18h, o restaurante dará desconto no valor da moqueca individual de cação (de R$ 98 por R$ 59), acompanhada por arroz, pirão e moquequinha de banana-da-terra. Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 1.002, Jacaraípe, Serra. Mais informações: @catuarestaurante.
Durante o Dia da Moqueca Capixaba, 30 de setembro, o restaurante dará desconto de 10% nas de robalo, badejo e camarão VM. Avenida Desembargador Cassiano Castelo, 750, Manguinhos, Serra. Mais informações: @emporiodocaranguejo.
Para comemorar a data, o restaurante dará desconto no valor de sua moqueca individual de cação, que sairá de R$ 98 por R$ 59, acompanhada por arroz, pirão e moquequinha de banana-da-terra. Avenida Atapoã, 1, Manguinhos, Serra. Mais informações: @espacomaresias.
Para comemorar a data, o restaurante promove até 2 de outubro (sexta) a Semana da Moqueca Capixaba, servindo um combo exclusivo que reúne diferentes versões do prato. São elas: moquequinha de cação, moquequinha de camarão especial com purê de banana-da-terra e moquequinha de travesseirinho de badejo (releitura de escabeche, feita com travesseirinhos fritos recheados com peixe e queijo). Arroz, pirão, farofinha e vinagrete acompanham o combo. Quanto: quinta (1) e sexta (2) - R$ 99; quarta (30) - R$ 89, sempre no almoço e no jantar, nas unidades de Vitória (Jardim Camburi) e Vila Velha (Boulevard Shopping). Mais informações: @ilhadocaranguejo.
A moqueca capixaba de dourado ou de cação será vendida com desconto, saindo de R$ 135 por R$ 99 nesta quarta-feira (30), das 17h às 23h. Os acompanhamentos são arroz, pirão e moquequinha de banana e o prato serve de duas a três pessoas. A promoção é válida somente para consumo no local e enquanto durar o estoque.
No Dia da Moqueca Capixaba (30/09), quem pedir qualquer moqueca do menu ganhará como cortesia uma fatia da sobremesa mais famosa da casa, a torta de coco. Rua Joaquim Lírio, 753, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @restaurantepirao.
Nesta quarta-feira (30), das 11h às 18h, o point vai servir suas moquecas completas de cação e de dourado com desconto. Cada uma custará R$ 99, com molho de camarão e para até três pessoas. Os acompanhamentos são arroz, pirão e moquequinha de banana-da-terra. Escadaria Clemente Viegas da Costa, 50, Jesus de Nazareth, Vitória. Mais informações: @pitorescogastrobar.
Durante todo o Dia da Moqueca (30/09), e também nesta quinta (1º), o tradicional restaurante de Jacaraípe fará promoções especiais. A moqueca de badejo sairá de R$ 230 por R$ 196; a de pescada amarela de R$ 200 por R$ 170; e a de cação de R$ 165 por R$ 140, todas acompanhadas por pirão, arroz e moquequinha de banana. Horário: das 11h às 15h. Rua Yolanda Noé Calmon, 63, Parque Jacaraípe, Serra. Mais informações: @recantomiramar.
O restaurante vai comemorar o Dia da Moqueca nesta quarta-feira (30) servindo moquecas de cação e de dourado por R$ 99 (satisfaz até três pessoas), com arroz, pirão e moquequinha de banana. Escadaria Clemente Viegas da Costa, 30, Jesus de Nazareth, Vitória. Mais informações: @restaurantedobigode.
Localizado no Sítio Histórico da Prainha, o restaurante dará 10% de desconto no valor de qualquer moqueca do cardápio, nesta quarta-feira (30), das 11h30 às 16h. Rua 23 de maio, 345, Centro, Vila Velha. Mais informações: @timoneiroprainha.