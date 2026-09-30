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30 de setembro

Restaurantes comemoram o Dia da Moqueca com brindes e promoções; veja lista

Moquequinha de banana como cortesia e combo para três pessoas a R$ 89 estão na seleção feita por HZ
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 06:00

Escolhido para homenagear o prato que é um símbolo da culinária do Espírito Santo, 30 de setembro é o Dia da Moqueca Capixaba. A data, comemorada desde 2012, quando foi instituída por lei pela Prefeitura de Vitória, já virou tradição nos restaurantes especializados em frutos do mar. 


HZ preparou uma lista com 16 locais de todo o Estado para quem quer saborear o prato com desconto nesta quarta-feira. Confira! 

Cabana do Luiz
Em um dos restaurantes mais tradicionais de Jacaraípe, a moqueca de cação ou de dourado sairá de R$ 158,90 por R$ 119,90 nesta quarta-feira (30), das 18h às 23h. Os acompanhamentos são arroz, pirão e moquequinha de banana-da-terra. Av. Abido Saad, 2003, Jardim Atlântico (Jacaraípe), Serra. Mais informações: @cabana_do_luiz.  
Caranguejo do Assis

No Dia da Moqueca, 30 de setembro, a casa dará 20% de desconto no valor de sua moqueca de badejo ao molho de camarão pequeno. O prato, que serve duas pessoas, passa de R$ 268 para R$ 214,40, acompanhada por arroz, pirão e moquequinha de banana-da-terra. Horário da promoção: das 12h às 23h. Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. Mais informações: @caranguejodoassis. 

Moqueca de cação do Caranguejo do Assis. Foto: Caranguejo do Assis/Divulgação
Caranguejo do Languinho

Durante todo o Dia da Moqueca Capixaba (30/09), o restaurante dará 15% de desconto no valor do prato. A promoção vale para todas as moquecas do cardápio, das 11h às 17h. Escadaria Clemente Viegas da Costa, 166, Jesus de Nazareth, Vitória. Mais informações: @caranguejodolanguinhovix.  

Moqueca do restaurante Caranguejo do Languinho, em Vitória
Moqueca de badejo com camarão do Caranguejo do Languinho. Foto: Evelize Calmon
Casarão da Barra

Referência em moqueca no Norte do Espírito Santo, o restaurante dará 20% de desconto no valor do prato nesta quarta-feira (30), das 11h às 23h. A oferta é válida para todas as moquecas do menu. Rua 23 de maio, 160, Cais da Barra, Conceição da Barra. Mais informações: @casarao_da_barra.   

Catuá Restaurante

Nesta quarta-feira (30), da 10h às 18h, o restaurante dará desconto no valor da moqueca individual de cação (de R$ 98 por R$ 59), acompanhada por arroz, pirão e moquequinha de banana-da-terra. Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 1.002, Jacaraípe, Serra. Mais informações: @catuarestaurante.   

Empório do Caranguejo

Durante o Dia da Moqueca Capixaba, 30 de setembro, o restaurante dará desconto de 10% nas de robalo, badejo e camarão VM. Avenida Desembargador Cassiano Castelo, 750, Manguinhos, Serra. Mais informações: @emporiodocaranguejo.  

Moqueca do restaurante Empório do Caranguejo, em Manguinhos, Serra
Moqueca de peixe com camarão do Empório do Caranguejo. Foto: Acervo/Empório do Caranguejo
Espaço Maresias

Para comemorar a data, o restaurante dará desconto no valor de sua moqueca individual de cação, que sairá de R$ 98 por R$ 59, acompanhada por arroz, pirão e moquequinha de banana-da-terra. Avenida Atapoã, 1, Manguinhos, Serra. Mais informações: @espacomaresias.   

Moqueca do restaurante Espaço Maresia's, em Manguinhos, Serra
Moqueca de peixe com camarão do Espaço Maresia's. Foto: Reprodução/Instagram @espacomaresias
Ilha do Caranguejo

Para comemorar a data, o restaurante promove até 2 de outubro (sexta) a Semana da Moqueca Capixaba, servindo um combo exclusivo que reúne diferentes versões do prato. São elas: moquequinha de cação, moquequinha de camarão especial com purê de banana-da-terra e moquequinha de travesseirinho de badejo (releitura de escabeche, feita com travesseirinhos fritos recheados com peixe e queijo). Arroz, pirão, farofinha e vinagrete acompanham o combo. Quanto: quinta (1) e sexta (2) - R$ 99; quarta (30) - R$ 89, sempre no almoço e no jantar, nas unidades de Vitória (Jardim Camburi) e Vila Velha (Boulevard Shopping). Mais informações: @ilhadocaranguejo.   

Pratos da Semana da Moqueca no restaurante Ilha do Caranguejo
Combo da Semana da Moqueca no Ilha do Caranguejo. Foto: Ciro Trigo
Marilda Brasil
Durante esta quarta-feira (30/09), quem pedir qualquer moqueca do cardápio ganhará como cortesia uma moquequinha de banana. Horários da promoção: das 11h às 15h e das 18h às 23h. Avenida Hans Schmoger, 897, Conceição, Linhares. Mais informações: @marildabrasilrestaurante.  
Moquequinha de banana-da-terra do restaurante Marilda Brasil, em Linhares
Moquequinha de banana-da-terra do Marilda Brasil. Foto: Acervo/Marilda Brasil
My Fish Gastrobar

A moqueca capixaba de dourado ou de cação será vendida com desconto, saindo de R$ 135 por R$ 99 nesta quarta-feira (30), das 17h às 23h. Os acompanhamentos são arroz, pirão e moquequinha de banana e o prato serve de duas a três pessoas. A promoção é válida somente para consumo no local e enquanto durar o estoque. 

Moqueca do My Fish Gastrobar
Moqueca de peixe do My Fish Gastrobar. Foto: George David Collins
Pirão

No Dia da Moqueca Capixaba (30/09), quem pedir qualquer moqueca do menu ganhará como cortesia uma fatia da sobremesa mais famosa da casa, a torta de coco. Rua Joaquim Lírio, 753, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @restaurantepirao.   

Moqueca de peixe com camarão do Pirão. Foto: Camila Luz
Pitoresco Gastrobar 

Nesta quarta-feira (30), das 11h às 18h, o point vai servir suas moquecas completas de cação e de dourado com desconto. Cada uma custará R$ 99, com molho de camarão e para até três pessoas. Os acompanhamentos são arroz, pirão e moquequinha de banana-da-terra. Escadaria Clemente Viegas da Costa, 50, Jesus de Nazareth, Vitória. Mais informações: @pitorescogastrobar.     

Moqueca do restaurante Pitoresco, em Jesus de Nazareth, Vitória
Moqueca do Pitoresco, em Jesus de Nazareth, Vitória. Foto: Reprodução/Instagram @pitorescogastrobar
Recanto Miramar

Durante todo o Dia da Moqueca (30/09), e também nesta quinta (1º), o tradicional restaurante de Jacaraípe fará promoções especiais. A moqueca de badejo sairá de R$ 230 por R$ 196; a de pescada amarela de R$ 200 por R$ 170; e a de cação de R$ 165 por R$ 140, todas acompanhadas por pirão, arroz e moquequinha de banana. Horário: das 11h às 15h. Rua Yolanda Noé Calmon, 63, Parque Jacaraípe, Serra. Mais informações: @recantomiramar.     

Moqueca capixaba do restaurante Recanto Miramar, em Jacaraípe, na Serra
Moqueca de peixe do Recanto Miramar. Foto: Bruno Gonçalves
Restaurante do Bigode

O restaurante vai comemorar o Dia da Moqueca nesta quarta-feira (30) servindo moquecas de cação e de dourado por R$ 99 (satisfaz até três pessoas), com arroz, pirão e moquequinha de banana. Escadaria Clemente Viegas da Costa, 30, Jesus de Nazareth, Vitória. Mais informações: @restaurantedobigode.  

Moqueca do Restaurante do Bigode , em Jesus de Nazareth, Vitória
Moqueca do Restaurante do Bigode. Foto: Reprodução/Instagram @restaurantedobigode
Restaurante São Pedro
Especialmente no Dia da Moqueca Capixaba (30/09), a versão do prato feita com lombo de badejo, sem a pele e a espinha do peixe, sairá de R$ 320 por R$ 275 (para duas pessoas), acompanhada por arroz e pirão. Horário de funcionamento nesta quarta: das 11h às 21h. Rua Desembargador Ferreira Coelho, 98, Praia do Suá, Vitória. Mais informações: @restaurante_sao_pedro.    
Moqueca de badejo com camarão do restaurante São Pedro. O restaurante no bairro Praia do Suá completa este mês 68 anos.
Moqueca de badejo com camarão do São Pedro. Foto: Carlos Alberto Silva
Timoneiro

Localizado no Sítio Histórico da Prainha, o restaurante dará 10% de desconto no valor de qualquer moqueca do cardápio, nesta quarta-feira (30), das 11h30 às 16h. Rua 23 de maio, 345, Centro, Vila Velha. Mais informações: @timoneiroprainha.   

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