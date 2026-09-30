Restaurantes comemoram o Dia da Moqueca com brindes e promoções; veja lista

Escolhido para homenagear o prato que é um símbolo da culinária do Espírito Santo, 30 de setembro é o Dia da Moqueca Capixaba. A data, comemorada desde 2012, quando foi instituída por lei pela Prefeitura de Vitória, já virou tradição nos restaurantes especializados em frutos do mar.





HZ preparou uma lista com 16 locais de todo o Estado para quem quer saborear o prato com desconto nesta quarta-feira. Confira!