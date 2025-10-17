Moqueca capixaba estará presente em evento com líderes mundiais

Moqueca capixaba para o mundo saborear em Belém (PA). Crédito: Camila Luz

Na terra do açaí e de outras delícias da Amazônia, a moqueca capixaba pede espaço à mesa para brilhar também. O Espírito Santo vai marcar presença na COP30, em Belém (PA), além dos tradicionais discursos e propostas de enfrentamento da crise climática: vai levar a moqueca, a estrela da nossa culinária.



O "embaixador culinário" do Estado é o chef capixaba Rafael Coelho, que assume o comando do bistrô da Casa Sustentabilidade Brasil, espaço criado pelo Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB) a poucos metros da entrada da Conferência Mundial do Meio Ambiente.

A Casa vai funcionar como ponto de encontro da delegação capixaba e de parceiros de todo o país, incluindo o Consórcio Brasil Verde, presidido pelo governador Renato Casagrande (PSB). O espaço está equipado com auditório, estúdios, café e áreas de convivência para rodas de conversa, entrevistas e exposições sobre clima, energia, biodiversidade e justiça social.

O "embaixador culinário" do Estado na COP30 é o chef capixaba Rafael Coelho. Crédito: Divulgação

Durante o evento, o ISB vai lançar o Relatório Técnico Integrado – Diálogos Sustentabilidade Brasil | COP30, resultado de meses de escuta e trabalho técnico, coordenado pela empresa capixaba KICk, que reuniu contribuições de mais de 3 mil participantes nos debates realizados no Espírito Santo.

Rafael Coelho Chef "A COP30 será uma oportunidade única para apresentar ao mundo um dos nos nossos maiores símbolos culturais e gastronômicos. Expressão de simplicidade, equilíbrio, sabor e leveza, a moqueca capixaba valoriza ingredientes frescos e sustentáveis"

O QUE É A COP30?

A COP30 será realizada na capital paraense entre 10 e 21 de novembro. O evento vai reunir centenas de países para discutir ações de enfrentamento à crise climática e definir metas para superá-la.

COP se refere ao termo em inglês Conference of the Parties, ou Conferência das Partes. A cúpula é a Conferência do Clima da ONU, um evento anual que reúne representantes de diversos países, além de diplomatas, cientistas, sociedade civil e empresas privadas.

