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EstúdioCast: Projeto Prevenir oferece exames gratuitos para prevenção do câncer

Iniciativa do Sicoob reúne ações de conscientização, exames e também parcerias com municípios para estimular o diagnóstico e tratamento precoces

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 11:38

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

30 set 2026 às 11:38

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), são previstos só no período de 2026 a 2028 cerca de 781 mil novos casos de câncer por ano no Brasil. Nesse cenário, em que a prevenção e o diagnóstico precoce estão entre as principais estratégias para o enfrentamento do câncer, o Sicoob ES se prepara para lançar mais uma edição do Projeto Prevenir, iniciativa voltada à conscientização e à ampliação do acesso a exames preventivos.

O programa, que nasceu em 2014, começou com ações direcionadas à prevenção do câncer de mama e, ao longo dos anos, passou a contemplar também iniciativas relacionadas aos cânceres de próstata e de pele. Em 2025, o Sicoob ES custeou 14 mil mamografias em 78 municípios e, neste ano, a previsão é ofertar mais 14 mil exames em 100 municípios diferentes.

No novo episódio do EstúdioCast,  Sandra Martins, supervisora de Cidadania e Sustentabilidade do Sicoob ES, conversou com a repórter Yasmin Spiegel sobre a proposta do projeto, que busca aproximar os serviços da população, contribuindo para o diagnóstico precoce.

“Um dos princípios do cooperativismo é o interesse pelas comunidades. Esse projeto é uma forma de levar saúde para os territórios em que atuamos, sendo um de nossos eixos de atuação da estratégia social”, conta Sandra Martins.

O sistema regional Sicoob ES atua no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo e, para obter informações do programa, basta ir até uma das agências da cooperativa.

Além disso, no dia 1º de outubro, que marca o início da campanha do Outubro Rosa contra o câncer de mama e colo de útero, a cooperativa fará, às 14h, uma live sobre prevenção ao câncer de mama. O videocast será transmitido ao vivo pelo canal do Sicoob ES no YouTube e terá a participação da médica oncologista Vitória Sampaio Cunha.

Assista ao episódio acima e saiba mais da iniciativa.

Projeto Previnir
Projeto Previnir, do Sicoob ES, oferece exames gratuitos para prevenção de câncer
Projeto Previnir, do Sicoob ES, oferece exames gratuitos para prevenção de câncer Estúdio Gazeta

Site: https://prevenir.sicoobes.com.br/

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