EstúdioCast: Projeto Prevenir oferece exames gratuitos para prevenção do câncer

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), são previstos só no período de 2026 a 2028 cerca de 781 mil novos casos de câncer por ano no Brasil. Nesse cenário, em que a prevenção e o diagnóstico precoce estão entre as principais estratégias para o enfrentamento do câncer, o Sicoob ES se prepara para lançar mais uma edição do Projeto Prevenir, iniciativa voltada à conscientização e à ampliação do acesso a exames preventivos.
O programa, que nasceu em 2014, começou com ações direcionadas à prevenção do câncer de mama e, ao longo dos anos, passou a contemplar também iniciativas relacionadas aos cânceres de próstata e de pele. Em 2025, o Sicoob ES custeou 14 mil mamografias em 78 municípios e, neste ano, a previsão é ofertar mais 14 mil exames em 100 municípios diferentes.
No novo episódio do EstúdioCast, Sandra Martins, supervisora de Cidadania e Sustentabilidade do Sicoob ES, conversou com a repórter Yasmin Spiegel sobre a proposta do projeto, que busca aproximar os serviços da população, contribuindo para o diagnóstico precoce.
“Um dos princípios do cooperativismo é o interesse pelas comunidades. Esse projeto é uma forma de levar saúde para os territórios em que atuamos, sendo um de nossos eixos de atuação da estratégia social”, conta Sandra Martins.
O sistema regional Sicoob ES atua no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo e, para obter informações do programa, basta ir até uma das agências da cooperativa.
Além disso, no dia 1º de outubro, que marca o início da campanha do Outubro Rosa contra o câncer de mama e colo de útero, a cooperativa fará, às 14h, uma live sobre prevenção ao câncer de mama. O videocast será transmitido ao vivo pelo canal do Sicoob ES no YouTube e terá a participação da médica oncologista Vitória Sampaio Cunha.
Assista ao episódio acima e saiba mais da iniciativa.