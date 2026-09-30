EstúdioCast: Projeto Prevenir oferece exames gratuitos para prevenção do câncer

O sistema regional Sicoob ES atua no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo e, para obter informações do programa, basta ir até uma das agências da cooperativa.

Além disso, no dia 1º de outubro, que marca o início da campanha do Outubro Rosa contra o câncer de mama e colo de útero, a cooperativa fará, às 14h, uma live sobre prevenção ao câncer de mama. O videocast será transmitido ao vivo pelo canal do Sicoob ES no YouTube e terá a participação da médica oncologista Vitória Sampaio Cunha.