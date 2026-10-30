Porto de Vitória mira 50 milhões de toneladas de cargas de outros Estados

Entre as possibilidades estão cargas de grãos, farelo de soja, ferro-gusa, coque, carvão e fertilizantes. A empresa também pretende ampliar operações já existentes, como a movimentação de lítio.





Segundo Benevides, a intenção é aproveitar a localização do Espírito Santo e as possibilidades de conexão ferroviária para atrair mercadorias de regiões que não se limitam ao território capixaba. O executivo citou gargalos enfrentados por outros portos, como filas de espera de navios que podem chegar a dez dias e dificuldades de acesso aos modais ferroviário e rodoviário.





Outro segmento destacado pelo presidente é o de veículos eletrificados. Segundo ele, 95% dos carros elétricos e híbridos que chegam ao Brasil desembarcam pelo Espírito Santo, o que reforça a participação do Estado na logística nacional desse mercado.