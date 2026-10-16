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Logística

Movimentação de cargas no Porto de Vitória cresce 24% em agosto e atinge recorde no mês

Vports, responsável pela administração dos portos de Vitória, Vila Velha e Aracruz, movimentou 913 mil toneladas em agosto

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 12:00

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

16 out 2026 às 12:00
Movimentação no Porto de Vitória
Movimentação no Porto de Vitória Divulgação

A movimentação de cargas no complexo portuário de Vitória em agosto atingiu recorde histórico no mês. Foram 913 mil toneladas, crescimento de 24% em relação a agosto de 2025, segundo informações da Vports, concessionária responsável pelos portos de Vitória, Vila Velha e Aracruz. 


Alguns tipos de cargas ajudaram no resultado recorde. Entre os destaques estão granéis sólidos (lítio, ferro-gusa, fertilizante e carvão), com 413 mil toneladas – volume 18% superior ao registrado no ano passado. 


A movimentação de contêineres (granito e café) atingiu a marca de 318 mil toneladas (38% a mais que em 2025). A carga geral, como granito em bloco e veículos, chegou a 92 mil toneladas (alta de 17% frente a 2025). O granel líquido (combustível e soda cáustica) chegou a 91 mil toneladas (+21% em relação a 2025).


De acordo com a concessionária, o primeiro semestre de 2026 consolidou uma trajetória de resultados históricos. Nas operações de cargas conteinerizadas, o crescimento foi de 3%, totalizando 1,5 milhão de toneladas de produtos movimentados, com destaque para o café, cuja movimentação cresceu 79% em relação ao primeiro semestre de 2025.

Já os granéis sólidos apresentaram aumento de 9%, com 1,3 milhão de toneladas. No segmento de cargas gerais, que teve um crescimento de 47%, grande parte desse aumento foi impulsionada pela movimentação de veículos, com crescimento de 51%, totalizando 179 mil unidades no período.


Para a Vports, a movimentação recorde é resultado da combinação entre planejamento estratégico, excelência operacional, gestão integrada e parcerias sólidas com clientes-chave, reforçando a capacidade do porto de atender ao crescimento da demanda com eficiência e confiabilidade. 


“O marco evidencia, na prática, os ganhos proporcionados pelo modelo de administração portuária privada, que tem impulsionado investimentos, produtividade e geração de valor para toda a cadeia logística”, avalia o CEO da Vports, Pedro Benevides.

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