Votos do Nordeste demoram mais para chegar ao TSE? Tudo para acompanhar a apuração

Mas há problemas na divulgação também. No primeiro turno, por exemplo, uma falha técnica fez com que quem estivesse acompanhando o site do TSE pelos recortes de municípios e Estados conseguisse acessar os dados nacionais com mais agilidade do que quem acessava a página com os números para presidente, por exemplo. "Foi uma assincronia do próprio sistema", explica Mahlmeister.