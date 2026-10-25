Ricardo Ferraço vota em Vitória e diz confiar em virada no 2º turno

O governador do Espírito Santo e candidato à reeleição, Ricardo Ferraço (MDB), votou na manhã deste domingo (25), na Escola da Ilha, no bairro Praia do Canto, em Vitória. Ele chegou ao local por volta das 9h, acompanhado do candidato a vice, Camilo Neves (PP), além da esposa e do filho mais novo.





Sem enfrentar filas, Ricardo demonstrou confiança em uma virada no segundo turno. “A curva é de crescimento para o segundo turno. Ontem eu passei o dia na rua e vi uma energia muito diferente. Estou bastante confiante na vitória e no reconhecimento dos capixabas na trajetória de construção e de realização que colocamos de pé no Espírito Santo”, afirmou.





O candidato disse que pretende visitar alguns municípios capixabas ao longo do dia e, depois, acompanhar a apuração dos votos com a família.





*Com informações de Tiago Taam, do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta