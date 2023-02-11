São Torquato reforça cultura capixaba e mulheres, mas excede tempo de desfile

Desfile da Independentes de São Torquato Crédito: Rodrigo Gavini

O enredo “Madalena - Muito mais que um bem-querer”, da Independentes de São Torquato, abriu caminho para homenagear a maior parte da população do Espírito Santo: as mulheres. A 4ª escola a entrar no Sambão do Povo no desfile do Grupo A trouxe referências culturais capixabas, sobretudo símbolos de Vila Velha, para o primeiro dia do Carnaval de Vitória de 2023.

Apesar da força do samba-enredo, a escola excedeu o tempo permitido para o desfile. Foram 57 minutos e 7 segundos, mais de dois minutos acima do limite.

A exuberância das fantasias com materiais que lembravam plumas e penas chamou atenção no Sambão do Povo. As cores tomaram conta da avenida. "São Torquato minha vida, sempre vai te amar", cantavam. A escola tem cinco títulos de campeã do Grupo Especial, mas precisa conquistar o troféu do Grupo A antes de pensar no hexacampeonato na elite.

A intenção da escola foi valorizar o congo, cultura popular de Vila Velha. A Barra do Jucu foi colocada como destaque no Sambão do Povo.

Muita tradição

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Independentes de São Torquato é uma escola de samba de Vila Velha, sediada no bairro de São Torquato. A agremiação tem sua origem no antigo bloco Caveira, fundado no início dos anos da década de 1950. Mas como escola de samba, foi criada no ano de 1974 após ter sido campeã dos concursos oficiais de blocos de Vitória e Vila Velha.

A escola desenvolveu durante sua trajetória enredos diversos, desde homenagens a ícones do carnaval como em 2012 à carnavalesca carioca Rosa Magalhães, obtendo o quarto lugar, e a valorização das riquezas capixabas como em 2014 falando da região do Caparaó.

Confira como foi o desfile da Independentes de São Torquato