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Susto em casa

Projota desabafa após ser feito refém com família em assalto

"Meu corpo tá cansado. Meus olhos pesados, mas minha cabeça não me deixa dormir", detalhou o cantor. Veja vídeo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 11:00

Projota, 38, desabafou nas redes sociais após ter sido vítima de um assalto à casa em que vive com a família, em Cotia (SP).
O cantor contou que se sente muito cansado e tem dificuldades para dormir. "Meu corpo tá cansado. Meus olhos pesados, mas minha cabeça não me deixa dormir", detalhou, em vídeo divulgado nos stories de seu Instagram.
Projota foi feito refém em casa em assalto
Projota foi feito refém em casa em assalto Crédito: Reprodução/Instagram
Mais cedo, Projota havia compartilhado um outro comunicado, informando que sua família se encontrava bem. "Estou gravando para tranquilizar vocês, mostrar que está tudo bem. As crianças estão bem. Eu estou muito cansado. A todos os meus amigos, pessoas que se importam comigo e mandaram mensagem, muito obrigado. Preciso muito descansar."
A casa do rapper foi invadida na madrugada da terça-feira (17) por quatro assaltantes. A esposa dele, Tamy Contro, 31, e os filhos do casal, Marieva, 4, e Otto, 1, também se encontravam na residência no momento do assalto.

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