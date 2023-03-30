Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eletrônica

Tomorrowland Brasil 2023: ingressos para o festival esgotam-se em 3 horas

A organização espera mais de 180 mil pessoas para o evento, vindas também de fora do Brasil; veja nomes confirmados
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Março de 2023 às 15:34

Festival de música eletrônica Tomorrowland, em Itu, interior de São Paulo
Festival de música eletrônica Tomorrowland, em Itu, interior de São Paulo Crédito: Frâncio De Holanda/Folhapress
Um dos maiores festivais de música eletrônica está de volta ao País. O Tomorrowland Brasil 2023 será realizado de 12 a 14 de outubro no Parque Maeda, em Itu, no interior de São Paulo, mesmo local em que foram realizadas as edições anteriores. Os ingressos para o festival começaram a ser vendidos nesta quinta-feira, 30, e em questão de pouco mais de 3 horas estavam esgotados.
A organização do festival espera mais de 180 mil pessoas para o festival, vindas também de fora do Brasil. O Tomorrowland Brasil 2023 contará com público de 98 países, que compraram mais de 15 mil ingressos. Evento receberá pessoas dos EUA, Chile, Argentina, Bélgica, México, entre outros lugares.
Além da venda integral dos ingressos, os pacotes de hospedagem em Itu e as acomodações no DreamVille, área de camping dentro do festival, também foram totalmente vendidos.
O tema da edição 2023 é The Reflection of Love (O Reflexo do Amor, em tradução livre). Como é tradição do evento, a temática que chega ao Brasil é a mesma do festial realizado na Bélgica no ano anterior. E foram divulgados os primeiros nomes confirmados, como Alok e TiëSto.
Serão três dias recheados de música eletrônica, com diversos nomes de destaque no comando das pickups. Ao todo, seis palcos recebem as atrações, sendo que o palco principal terá 53 metros de altura, 270 metros de largura, 990 metros quadrados de blocos de vídeo, 1.273 lâmpadas, 214 alto-falantes, 61 lasers e 18 fontes.
Confira os primeiros nomes confirmados para o Tomorrowland 2023:
  • Acraze, Afrojack
  • Aline Rocha
  • Alok
  • Amber Broos
  • Aname
  • Andromedik
  • Aura Vortex
  • B Jones
  • Bakermat
  • Bassjackers
  • Blastoyz
  • Brennan Heart
  • Brina Knauss
  • Bruno Be
  • Bruno Martini
  • Carola
  • Cat Dealers
  • Chapeleiro
  • Chemical Surf
  • Coone
  • Da Tweekaz
  • Dimitri Vegas
  • Like Mike
  • Dino Lenny
  • DJ Glen
  • Dj Marky
  • Don Diablo
  • Doozie
  • Dubdogz
  • Fancy Inc
  • Fernanda Pistelli
  • Freedom Fighters
  • Gui Boratto
  • Inndrive
  • Jessica Audiffred
  • John Newman
  • Jørd
  • Liquid Soul
  • Lost Frequencies
  • Malifoo
  • Mandy
  • Martin Garrix
  • MATTN
  • NERVO
  • Netsky
  • NGHTMRE
  • Öwnboss
  • Paul Kalkbrenner
  • Pontifexx
  • Pretty Pink
  • Scorz
  • Sebastian Ingrosso
  • Sevenn
  • Steve Angello
  • Steve Aoki
  • Sub Zero Project
  • Sunnery James
  • Ryan Marciano
  • Tiësto
  • Vinne
  • Yves V

Veja Também

Iggy Azalea anuncia vinda ao Brasil: 'Desta vez estou arrasando'

Antonia Fontenelle detona Mário Frias em áudio divulgado por colunista

Chega ao fim casamento de Tâmara e Projota

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tadeu Schmidt se emociona ao falar do irmão
Tadeu Schmidt se emociona ao homenagear o irmão no BBB 26
Imagem de destaque
Por que o Golfo Pérsico tem mais petróleo do que qualquer outro lugar do planeta?
Gelatina colorida
Receita de gelatina colorida: sobremesa é dica para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados