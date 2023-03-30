Antonia Fontenelle detona Mário Frias em áudio divulgado por colunista

Antonia Fontenelle acusa Mário Frias de ser protegido de Eduardo Bolsonaro, diz jornalista Crédito: Instagram/@ladyfontenelle/Pedro Ladeira/Folhapress

A relação conturbada de Antonia Fontenelle e Mário Frias ganha um novo capítulo. Nesta quarta-feira (29), a colunista Fábia Oliveira do portal Em Off teve acesso a um áudio de dois minutos em que a atriz detona o colega de profissão.

De acordo com a publicação, o áudio é referente a uma conversa entre a influenciadora e uma assessora de Jordy. Nele, Antonia responde o questionamento de qual seria o problema dela com o ex-secretário Especial de Cultura.

Na gravação, Antônia diz que não há nenhum problema pessoal mas sim profissional. “O que é que o Mário Frias me fez e o que eu fiz com ele? Absolutamente nada. Isso aqui não é pessoal. Entendeu? Isso aqui é profissional. Ele está usando uma pasta pra se beneficiar e ninguém tem coragem de falar nada porque, se você é apoiadora do Bolsonaro, você tem que concordar com o que todo o resto que está em volta faz e eu não sou essa. Tá? Eu não preciso de panela pra ser aceita”, disparou.

Fontenelle ainda diz que não permanecerá quieta apenas porque apoia Bolsonaro, já que o que importa é que o correto seja feito. "Eu sei que tem interesses políticos, eu sei que o Eduardo Bolsonaro protege o Mário Frias, entendeu? Mas eu não tenho que concordar com nada, nem com ninguém, não acusei ele de nada, eu fiz questionamentos”, diz trecho do áudio.