Antonia Fontenelle detona Mário Frias em áudio divulgado por colunista

A relação conturbada de Antonia Fontenelle e Mário Frias ganha um novo capítulo. Nesta quarta-feira (29), a colunista Fábia Oliveira do portal Em Off teve acesso a um áudio de dois minutos em que a atriz detona o colega de profissão.
De acordo com a publicação, o áudio é referente a uma conversa entre a influenciadora e uma assessora de Jordy. Nele, Antonia responde o questionamento de qual seria o problema dela com o ex-secretário Especial de Cultura.
Na gravação, Antônia diz que não há nenhum problema pessoal mas sim profissional. “O que é que o Mário Frias me fez e o que eu fiz com ele? Absolutamente nada. Isso aqui não é pessoal. Entendeu? Isso aqui é profissional. Ele está usando uma pasta pra se beneficiar e ninguém tem coragem de falar nada porque, se você é apoiadora do Bolsonaro, você tem que concordar com o que todo o resto que está em volta faz e eu não sou essa. Tá? Eu não preciso de panela pra ser aceita”, disparou.
Fontenelle ainda diz que não permanecerá quieta apenas porque apoia Bolsonaro, já que o que importa é que o correto seja feito. "Eu sei que tem interesses políticos, eu sei que o Eduardo Bolsonaro protege o Mário Frias, entendeu? Mas eu não tenho que concordar com nada, nem com ninguém, não acusei ele de nada, eu fiz questionamentos”, diz trecho do áudio.
Ainda no áudio, Antonia Fontenelle menciona uma live que Mário Frias teria feito a desrespeitando. "Estou cheia de comentários de gente falando que assistiram e que foi um escárnio que ele fez comigo. O que que é? Quer bater mas não quer levar? Não. Ninguém fica sem resposta comigo. Só isso”, exclamou.