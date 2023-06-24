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Danos morais

Klara Castanho vence ação contra Antonia Fontenelle e será indenizada em R$ 50 mil

Atriz tinha sido criticada por ter doado filho, fruto de estupro; decisão do TJ ainda cabe recurso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Junho de 2023 às 10:36

Klara Castanho vence ação contra Antonia Fontenelle
Klara Castanho vence ação contra Antonia Fontenelle Crédito: Reprodução/Instagram/@klarafgcastanho/@ladyfontenelle
A atriz Klara Castanho venceu uma ação contra a youtuber Antonia Fontenelle. Conforme a decisão da juíza Flávia Viveiro de Castro, da 2ª Vara Cível da Barra, a ex-mulher de Marcos Paulo terá que indenizar a artista em R$ 50 mil por danos morais. A decisão cabe recurso. As informações foram confirmadas pelo colunista Anselmo Gois, do jornal O Globo.
Anteriormente, Klara entrou com uma ação de queixa-crime na Justiça contra Antonia por seus comentários sobre o filho que foi doado, por ter sido fruto de um estupro. A atriz alegou ter se sentido "humilhada" pela forma como o assunto veio a público e pelo julgamento público que sofreu dela, dizendo que se sentiu obrigada a expor o ocorrido após as publicações de denúncia da youtuber.
"Parir uma criança e não querer ver e mandar desovar por acaso é crime, sim, o nome disso é abandono de incapaz. Ainda mais quando se tem uma situação financeira muito boa, crime em dobro", chegou a dizer Fontenelle, na ocasião.
A atriz teria chorado na audiência no momento em que a live de Fontenelle foi reproduzida novamente, segundo relatos obtidos por Gois.

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