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Flávia Januzzi diz que demissão da Globo foi 'traumática'

Jornalista conta que post sobre Deborah Secco foi agravante para desligamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Junho de 2023 às 10:22

Jornalista Flavia Jannuzzi compartilha registro curtindo o
Jornalista Flavia Jannuzzi compartilha registro curtindo o "inverno carioca" Crédito: Reprodução/Instagram/@flaviajannuzzi
Flávia Januzzi, jornalista demitida da Globo em abril de 2023 após 25 anos na emissora, contou em entrevista que seu desligamento foi "traumático" e "horrível". Segundo ela, os funcionários iam sendo "'abatidos' pouco a pouco".
"Os colegas iam sendo chamados um a um pra serem demitidos. Parecia uma lista de Schindler ao contrário", disse Flávia ao UOL. A jornalista contou ainda que colegas começaram a se despedir repentinamente, pois seu nome estava na lista de demissões que circulava entre os funcionários no Whatsapp.
Flávia expressou sua insatisfação com a postura da Globo e disse que não tem vontade de voltar à emissora : "eu não tive estômago de voltar na redação". " A forma como tudo aconteceu foi muito fria. Eu tive uma vida dedicada à emissora", completou.
A jornalista revelou que a publicação que fez criticando a escolha de roupa de Débora Secco para comentar jogos da Copa do Mundo no SporTV foi um agravante para a demissão. "Bora cortar a blusinha pra distrair a galera, né? Só Jesus. Sensualização pra comentar futebol não empodera mulher nenhuma", escreveu ela, relatando ter recebido uma ligação de um superior pedindo para apagar a publicação.
No entanto, ela afirmou que não se arrepende do comentário : "eu tirei a postagem, mas eu continuo pensando exatamente como eu botei ali. Pra quê". Débora usava cropped e botas de salto durante as transmissões e comentários dos jogos.

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