Maria Beltrão vai fazer participação na novela 'Vai Na Fé' e conta sobre simulação de susto

Maria Beltrão, jornalista e apresentadora que se lançou ao entretenimento em 2022, quando saiu da Globonews após 25 anos, vai fazer uma participação na novela "Vai Na Fé" (Globo). Em live no Instagram junto com Natuza Nery, ela afirmou que o episódio deve ir ao ar em julho.
"Eu queria dizer que outro dia fiz uma participação na novela e contracenei com Sheron Menezzes, está bom? Tem uma cena, aqui em primeira mão, que a Sol [personagem da atriz] vai para o programa É De Casa e acontece uma coisa que ela leva um susto. Aí eu vou e levo um susto ao lado dela. Eu chorava de rir", disse. E completou: "Eu quero que você entenda, por favor, que agora eu sou atriz."
Maria estreou no programa de sábado em julho de 2022, ao lado de Thalita Morete, Thiago Oliveira e Rita Batista.
Em janeiro deste ano, a jornalista virou meme nas redes sociais ao confundir "pamonha" com "maconha". "Esse programa está me dando uma fome, já falamos de maconha... De maconha, olha só que horror, gente!", e se corrigiu na sequência.
"Falamos de pamonha, daqui a pouco tem pastel, aí vem o Rodrigo Hilbert, então é muita fome que está dando nesse programa, gente. Estão falando que eu estou com larica lá na internet. Que horror, gente!"