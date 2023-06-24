Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  Maria Beltrão vai fazer participação na novela 'Vai Na Fé' e conta sobre simulação de susto
Em julho

Maria Beltrão vai fazer participação na novela 'Vai Na Fé' e conta sobre simulação de susto

Em live, jornalista diz que Sheron Menezzes, protagonista da trama das 19h, vai aparecer no programa É De Casa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Junho de 2023 às 10:12

Apresentadora do
Apresentadora do "É de Casa", Maria Beltrão grava cena especial para novela "Vai na Fé" Crédito: Reprodução/Instagram/@beltraomaria
Maria Beltrão, jornalista e apresentadora que se lançou ao entretenimento em 2022, quando saiu da Globonews após 25 anos, vai fazer uma participação na novela "Vai Na Fé" (Globo). Em live no Instagram junto com Natuza Nery, ela afirmou que o episódio deve ir ao ar em julho.
"Eu queria dizer que outro dia fiz uma participação na novela e contracenei com Sheron Menezzes, está bom? Tem uma cena, aqui em primeira mão, que a Sol [personagem da atriz] vai para o programa É De Casa e acontece uma coisa que ela leva um susto. Aí eu vou e levo um susto ao lado dela. Eu chorava de rir", disse. E completou: "Eu quero que você entenda, por favor, que agora eu sou atriz."
Maria estreou no programa de sábado em julho de 2022, ao lado de Thalita Morete, Thiago Oliveira e Rita Batista.
Em janeiro deste ano, a jornalista virou meme nas redes sociais ao confundir "pamonha" com "maconha". "Esse programa está me dando uma fome, já falamos de maconha... De maconha, olha só que horror, gente!", e se corrigiu na sequência.
"Falamos de pamonha, daqui a pouco tem pastel, aí vem o Rodrigo Hilbert, então é muita fome que está dando nesse programa, gente. Estão falando que eu estou com larica lá na internet. Que horror, gente!"

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados