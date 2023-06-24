Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Briga pela herança

Silvio Santos diz que Rose é mulher de Gugu em vídeo publicado por advogado

'Imagens valem mais que mil palavras', diz Nelson Wilians, que representa viúva em pedido de reconhecimento da união estável
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Junho de 2023 às 10:01

Rose Miriam compartilha registro ao lado de Gugu Liberato:
Rose Miriam compartilha registro ao lado de Gugu Liberato: "Saudades" Crédito: Reprodução/Instagram/@rosemiriamoficial
O advogado de Rose Miriam, Nelson Wilians, compartilhou em seu Instagram vídeos da cliente e de Gugu Liberato --entre eles, uma conversa em que Silvio Santos chama Miriam de esposa de Gugu. Wilians representa a viúva de Gugu no pedido de reconhecimento da união estável do casal.
O vídeo em questão, de 2001, mostra uma conversa ao vivo, no SBT, de Gugu com Silvio Santos. Silvio Santos comenta sobre a gravidez de Rose e se refere a ela como esposa de Gugu.
"Quem diria que você ia casar com a Rose, não sei o que ela viu em você", diz jocosamente no fim do vídeo --Gugu e Miriam, no entanto, nunca se casaram. Wilians escreveu que imagens valem mais do que mil palavras na publicação.
Em outro dos vídeos compartilhados, do programa de Gugu na Record, o apresentador beija Rose na testa e a chama de sua eterna companheira.
A publicação acontece depois de o Supremo Tribunal de Justiça validar o testamento de Gugu Liberato, que não considera Rose Miriam entre os herdeiros. O documento deixa 75% da herança do apresentador para seus filhos, João Augusto, Marina e Sofia, e 25% para seus cinco sobrinhos.

Veja Também

MC Mayara é alvo de notícia-crime por praticar sexo em praça pública de Curitiba

Daniela Lima deixa a CNN Brasil e vai para a GloboNews

'Os Simpsons' previu desaparecimento de submarino? Série viraliza com semelhança entre ficção e vida real

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados