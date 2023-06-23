MC Mayara é alvo de notícia-crime por praticar sexo em praça pública de Curitiba

Mc Mayara foi denunciada por gravar vídeo de sexo em praça pública no Paraná Crédito: Instagram@_mcmayara

O clima esquentou para o lado de MC Mayara. Conhecida pelo hit "Ai como Eu Tô Bandida", revivido em uma parceria com Pabllo Vittar e Pocah, em faixa chamada "Bandida", a cantora foi indiciada pelo deputado estadual Tito Barichello (União-PR), que protocolou uma notícia-crime contra a artista após ela gravar um vídeo com o namorado - MC Leko - praticando sexo oral em uma praça pública de Curitiba/PR.

A gravação, feita há cerca de três dias, aconteceu durante a noite, na Praça do Japão, um dos cartões postais da capital paranaense. O vídeo viralizou na internet após Mayara postá-lo em uma plataforma de conteúdo adulto, a Privacy. Visitando o perfil da MC no portal, podemos constatar que ela tem vários materiais eróticos publicados. Na plataforma em que o vídeo foi divulgado, a cantora deixa claro que o espaço é destinado para "satisfazer" os usuários.

A notícia-crime é baseada no artigo 233 do Código Penal, que dispõe sobre o crime de ato obsceno. Conforme a lei, "praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público" está sujeito a pena de três meses a um ano ou multa.

O parlamentar pede que a Polícia Civil instaure um inquérito para apurar a conduta de MC Mayara e que ela seja interrogada. Ele também pede que ela seja indiciada. Uma audiência com a presença da MC e do deputado será marcada futuramente.

ASSUMINDO A GRAVAÇÃO

Em um story no Instagram, MC Mayara assumiu a gravação do vídeo. "Reconheço que fiz o vídeo em local público às 3 horas da manhã, no qual não havia nenhuma pessoa e muito menos criança na praça. Meus conteúdos foram postados apenas na plataforma Privacy, onde só acessa maiores de idade", esclarece a cantora.

Mc Mayara postou um story no Instagram assumindo a gravação e pedindo justiça Crédito: Instagram@_mcmayara