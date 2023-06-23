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Sem pudor!

MC Mayara é alvo de notícia-crime por praticar sexo em praça pública de Curitiba

Funkeira postou story no Instagram assumindo gravação do vídeo erótico, feito para uma plataforma de conteúdo adulto. Denúncia foi feita pelo deputado estadual paranaense Tito Barichello (União-PR)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 15:08

Mc Mayara foi denunciada por gravar vídeo de sexo em praça pública no Paraná
Mc Mayara foi denunciada por gravar vídeo de sexo em praça pública no Paraná Crédito: Instagram@_mcmayara
O clima esquentou para o lado de MC Mayara. Conhecida pelo hit "Ai como Eu Tô Bandida", revivido em uma parceria com Pabllo Vittar e Pocah, em faixa chamada "Bandida", a cantora foi indiciada pelo deputado estadual Tito Barichello (União-PR), que protocolou uma notícia-crime contra a artista após ela gravar um vídeo com o namorado - MC Leko - praticando sexo oral em uma praça pública de Curitiba/PR. 
A gravação, feita há cerca de três dias, aconteceu durante a noite, na Praça do Japão, um dos cartões postais da capital paranaense. O vídeo viralizou na internet após Mayara postá-lo em uma plataforma de conteúdo adulto, a Privacy. Visitando o perfil da MC no portal, podemos constatar que ela tem vários materiais eróticos publicados. Na plataforma em que o vídeo foi divulgado, a cantora deixa claro que o espaço é destinado para "satisfazer" os usuários.
A notícia-crime é baseada no artigo 233 do Código Penal, que dispõe sobre o crime de ato obsceno. Conforme a lei, "praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público" está sujeito a pena de três meses a um ano ou multa.
O parlamentar pede que a Polícia Civil instaure um inquérito para apurar a conduta de MC Mayara e que ela seja interrogada. Ele também pede que ela seja indiciada. Uma audiência com a presença da MC e do deputado será marcada futuramente.

ASSUMINDO A GRAVAÇÃO

Em um story no Instagram, MC Mayara assumiu a gravação do vídeo. "Reconheço que fiz o vídeo em local público às 3 horas da manhã, no qual não havia nenhuma pessoa e muito menos criança na praça. Meus conteúdos foram postados apenas na plataforma Privacy, onde só acessa maiores de idade", esclarece a cantora.
Mc Mayara postou um story no Instagram assumindo a gravação e pedindo justiça
Mc Mayara postou um story no Instagram assumindo a gravação e pedindo justiça Crédito: Instagram@_mcmayara
No mesmo post, ela afirma que presencia cenas em Curitiba que considera piores, como crianças roubando e usando drogas. "Não estou me ausentando do meu erro (...), mas peço que todos sejam justos e não punam apenas a mulher, mas também puna aqueles que tiram os vídeos do canal privado", conclui, clamando por "justiça para todos".

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