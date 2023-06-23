Neymar e Bruna Biancardi fazem primeira aparição pública após traição

Neymar perdeu seguidores no Instagram após escrever carta aberta à namorada Bruna Biancardi Crédito: Instagram@Neymarjr

Dias após confessar uma traição, o jogador Neymar apareceu com a noiva, Bruna Biancardi, de forma pública pela primeira vez. Os dois participaram do leilão do instituto do jogador.

Aparentemente sem crise, ambos posaram para fotos e Bruna evidenciou sua gravidez. O evento aconteceu no Monte Líbano, em São Paulo, na noite da última quinta-feira (22). Ambos, porém, não falaram com a imprensa.

Muitos famosos compareceram ao leilão, dentre eles Deborah Secco, Luciana Gimenez, Tom Cavalcanti, Cleo Pires, Patrícia Poeta, Lucas Guimarães e Gkay.