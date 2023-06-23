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Na última quinta

Neymar e Bruna Biancardi fazem primeira aparição pública após traição

Casal, que aparentemente está bem, participou de leilão do instituto do jogador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 10:08

Neymar perdeu seguidores no Instagram após escrever carta aberta à namorada Bruna Biancardi
Neymar perdeu seguidores no Instagram após escrever carta aberta à namorada Bruna Biancardi Crédito: Instagram@Neymarjr
Dias após confessar uma traição, o jogador Neymar apareceu com a noiva, Bruna Biancardi, de forma pública pela primeira vez. Os dois participaram do leilão do instituto do jogador.
Aparentemente sem crise, ambos posaram para fotos e Bruna evidenciou sua gravidez. O evento aconteceu no Monte Líbano, em São Paulo, na noite da última quinta-feira (22). Ambos, porém, não falaram com a imprensa.
Muitos famosos compareceram ao leilão, dentre eles Deborah Secco, Luciana Gimenez, Tom Cavalcanti, Cleo Pires, Patrícia Poeta, Lucas Guimarães e Gkay.
Segundo a ESPN, Neymar arrecadou mais de R$ 9 milhões que deverão ser revertidas para as atividades de seu instituto. Ao todo, foram 27 lotes leiloados, dentre eles uma camisa da seleção autografada por Pelé arrematada por R$ 500 mil.

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