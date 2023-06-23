Carta de Rose a Gugu sobre sexualidade do apresentador vira arma em processo

STJ não reconhece Rose Miriam em testamento de Gugu Liberato Crédito: Reprodução/Instagram/@rosemiriamoficial

Uma carta que foi juntada ao processo em que Rose Miriam pede o reconhecimento de sua união estável com Gugu foi a segunda bomba que explodiu nesta semana nas audiências sobre o caso. A primeira foi a existência de um suposto filho que pede reconhecimento de paternidade "post mortem".

No texto de Rose, escrito à mão e enviado há alguns anos a Gugu, ela diz que sabia que o apresentador se encontra com alguns rapazes.

"Anjo, eu sei que sua preferência sexual é diferente", diz a mãe dos filhos do apresentador. "Mas esse tipo de conduta sexual sua não vem do teu espírito, isso não é teu. Você é um homem maravilhoso. E eu tenho como transformar esse problema", escreveu ela.

Rose diz ainda a Gugu que ele "pode pensar que não gosta de ter relação com mulheres desde a adolescência porque você é assim e nunca vai mudar, mas isso não é verdade".

A otorrinolaringologista diz então que pode conseguir "a mudança definitiva de Deus". "Só com ORAÇÃO e JEJUM eu vou conseguir isso", garante ela, usando letras maiúsculas.

Em outro trecho, Rose cita um endereço de Moema, na zona sul de São Paulo, onde Gugu se encontraria com parceiros homens. "Eu sei dos viagras e das bebidas, eu sei dos celulares que não podem entrar junto dos donos, etc."

Ela relata ainda que "já chorei, eu já me revoltei, já gritei, já me descabelei, já quis sumir, já quis morrer etc" por causa da sexualidade do apresentador.

Lamenta também não conseguir falar com Gugu "sobre seu homossexualismo" porque ele "nega terrivelmente".

Em outro ponto do texto, Rose afirma que tem "muita vontade de fazer sexo".

"Não é pouca. É muita! Sabe quantos anos eu não faço?" E relembra de um dia em que tentou se aproximar de Gugu, mas ele bebeu vodca demais. "Naquele dia nós íamos fazer amor como nunca fizemos na vida", segue Rose.

Na carta, ela diz sonhar com o momento em que os dois vão "beber um pouco só para se 'soltar' e vamos nos beijar e vamos fazer amor na presença de Deus".

Rose se queixa ainda da família de Gugu, que teria ciúmes dela e tentaria afastá-los um do outro.

A carta foi revelada por Erlan Bastos, do site Em Off (leia a transcrição no fim da reportagem).

Para os advogados da parte da família que é contrária a Rose -a irmã do apresentador, Aparecida Liberato, e o filho primogênito dele, João Augusto-, o texto prova que ela mentiu ao dizer que não sabia que o companheiro tinha relações com outros homens.

Procurado pela reportagem, o advogado de Rose, Nelson Wilians, diz repudiar o vazamento de um documento dos autos fora do contexto, e lembra que o processo corre em segredo de Justiça.

Ele afirma também que a mãe dos filhos de Gugu escreveu a carta em um momento de "desespero ao saber da traição e da bissexualidade do apresentador".

Na ocasião, segundo o advogado, os dois viveriam então uma crise conjugal.

Por causa dela, Rose, "a pedido de Gugu", foi morar com os filhos no Rio de Janeiro "para resguardar a família".

Neste contexto, ela teria, "sob efeito de medicamentos", assinado o contrato para a criação dos filhos. É do mesmo período, afirma Nelson, o testamento de 2011 feito por Gugu, e em que Rose não é contemplada.

Nessa época, ainda segundo a defesa de Rose, ela entrou em depressão e chegou a tentar suicídio, sendo internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A carta de Rose tem seis páginas. Logo no começo, ela afirma estar com saudade do apresentador e relata a sua dificuldade em ficar a sós com ele.

"Sua família tem ciúme de você comigo. Se eu chegar perto de você para conversar algo nosso ou para tentar te abraçar, eles se aproximam e praticamente me impedem de me aproximar."

Na sequência, ela diz saber que a orientação sexual do apresentador "é diferente". "E eu tenho como transformar esse problema. Aparentemente para você pode não ser um problema, mas é um problema. E muito sério!."

A mãe dos três filhos de Gugu diz ainda que quer estar ao lado do apresentador e que o ama muito. "Você é um pai amoroso, preocupado, cuidadoso, você é uma pessoa doce e dono de uma grande inteligência", afirma ela.

Segundo a defesa de Rose, após o período mais crítico da crise entre eles, ambos começaram a fazer terapia, e ela teria obtido de Gugu a promessa de que o apresentador mudaria seu comportamento, "pois na época ele teria manifestado esse desejo".

Posteriormente, eles decidiram que a família deveria se mudar para Orlando, nos Estados Unidos.

Primeiro, eles foram para uma casa menor, e depois para o imóvel maior, onde ocorreu o acidente doméstico em que Gugu morreu, em novembro de 2019.

Nelson Wilians afirma também que, pela legislação, traição ou falta de sexo no casamento -"o que não é o caso de Rose e Gugu", diz o advogado- não são, por si só, elementos para desqualificar a união estável.

"Se não, as pessoas começam a trair só para 'escapar' de eventuais responsabilidades civis", argumenta.

"Rose e Gugu mantinham uma relação pública, notória, duradoura, contínua e com objetivo de constituir família e que também era intercalada por crises conjugais. São esses elementos que a Justiça avalia em um processo de reconhecimento de união estável. E, no caso de Rose, todos esses quesitos são amplamente possíveis de confirmação", afirma.

LEIA A ÍNTEGRA DA CARTA

"Anjo, estive aqui para te ver porque senti saudade. Eu liguei antes, mas não consegui falar com você. Pensei em almoçarmos juntos, mas vim falar sobre nenhum assunto específico, e sim só te ver.

Você não pode imaginar a saudade que eu tenho de você; às vezes, é muito forte e começo a sentir um pouco de angústia. Sabe aquela saudade meio angustiada? Você já sentiu isso alguma vez?

Eu não consigo entender algumas coisas que aconteceu [sic] na minha vida. Eu tento entender e algumas vezes eu acabo desistindo de compreender a tristeza que eu sinto dentro do meu coração.

Anjo, eu simplesmente morro de vontade de te dar um beijo. Lá em Angra, a Silvia não se retirou do local para que pudéssemos ter privacidade e, logo em seguida, sua família alugou a piscina.

Naquele dia, nós íamos fazer amor como nunca fizemos na vida, mas acho que você colocou mais vodca no seu copo e passou do limite, ficou tonto demais, e aí fica difícil!

Sua mãe achou que eu tinha colocado algo estranho na sua bebida!

Eu disse que jamais faria isso. Sua família tem ciúme de você comigo. Se eu chegar perto de você para conversar algo nosso ou para tentar te abraçar, eles se aproximam e praticamente me impedem de me aproximar. Você não vê isso, mas às vezes eu vejo.

Anjo, eu sei que sua preferência sexual é diferente. Mas esse tipo de conduta sexual sua não vem do teu espírito, isso não é teu. Você é um homem maravilhoso. E eu tenho como transformar esse problema. Aparentemente para você pode não ser um problema, mas é um problema. E muito sério!

Existem algumas coisas na vida da gente que pensamos ser inviáveis e, com isso, nós nos enganamos mentindo pra nós mesmos.

Você pode pensar que não gosta de ter relação com mulheres desde a adolescência porque você é assim e nunca vai mudar, mas isso não é verdade .

Eu posso conseguir essa mudança definitiva de Deus, orando e jejuando. Só com ORAÇÂO e JEJUM eu vou conseguir isso.

Eu não quero que as crianças saibam desse assunto por boca de amiguinhos de escola.

Eu sei como se comportam as crianças. Cansei de ouvir meus colegas de escola falarem que minha mãe tinha um amante. E isso me causava imensa dor, porque eu sabia que eles estavam falando a verdade. Mas eu tentava com todas as minhas forças defendê-la, porque é isso que os filhos fazem, eles defendem seus pais e seu lar.

Outro dia eu entrei no Google e escrevi conforme me orientaram: O Gugu é gay?. E ai eu chorei. Meu coração se partiu ao meio e eu chorei sangue, meu choro foi amargo como o fel.

Eu sei como você se encontra com alguns rapazes, eu sei o que acontece na Alameda Canário, 830. Eu sei dos viagras e das bebidas, eu sei dos celulares que não podem entrar junto dos donos, etc.

Sei disso pouco antes da viagem para Los Angeles. Quem me contou você não saberá, foi alguém que passou comigo no SAE (meu local de trabalho de AIDS), eu nem me lembro do nome do ser.

Eu já chorei, eu já me revoltei, já gritei, já me descabelei, já quis sumir, já quis morrer, etc.

Mas você é o homem mais maravilhoso que existe no mundo. Você é um pai amoroso, preocupado, cuidadoso, você é uma pessoa doce e dono de uma grande inteligência.

Eu olho para o João, para a Sofia e para a Marina e sei o quanto eu e você vamos ter que protegê-los das maledicências. Eles serão alvo da maldade humana, mas o Deus que eu conheço e convivo tem todo o poder para sarar todas as feridas.

O preço pago naquela cruz foi determinante para curar todos os males.

Eu quero que você saiba que eu te amo, não pelo que você tem ou transparece ser, mas unicamente pelo que você é. Você é o ser mais honrado que já conheci na minha vida. Eu o amo e sempre o amarei.

Eu sei de muitas coisas sobre seu homossexualismo, já quis saber da sua boca, mas não foi possível porque você nega terrivelmente. Mas tudo bem, eu quero que você saiba que você tem em mim alguém em quem pode confiar. E eu quero te dizer uma coisa: o seu comportamento não me traz felicidade, e nunca trará porque é contraditório à natureza de Deus.

Eu posso ficar aqui dias escrevendo sobre o que Deus pensa a esse respeito, mas eu ouso resumir em uma única frase: "EU E SEUS FILHOS TE AMAM DEMAIS, INDEPENDENTE DA SUA VIDA ÍNTIMA, MAS EU SEI QUE POSSO MUDAR ESSA SITUAÇÃO COM ORAÇÃO E JEJUM".

Se for da vontade de Deus, ele o transformará e você sentirá amor por mim, tal qual um homem sente por uma mulher.

Eu tenho muita vontade de fazer sexo. Não é pouca, é muita! Sabe quantos anos eu não faço? Muitos! E eu poderia ter saído muitas vezes com quem que fosse, porque você mesmo em Angra disse que eu sou livre para isso. Mas isso para mim seria escravidão, por causa do meu amor por você e pela família unida.

Estou ao ponto de desistir e cair na vida, mas eu vou tentar o que escrevi acima. Pense primeiramente alguém que pode te escutar e te ajudar. Você sabe que ao seu redor só existem víboras e sangue-sugas [sic].

Eu vou voltar aqui quando você me convidar. Nós vamos beber um pouco só para se 'soltar' e vamos nos beijar e vamos fazer amor na presença de Deus. Ele estará presente e você sentirá um amor que você e e nem eu sentimos metade na vida.

Da mesma falta de amor que você tem, eu também tenho. Você é rodeado por muitos e amado por poucos. A vida é assim mesmo.

Mas saiba que você tem uma mulher do teu lado que quer estar com você. Pense!

Não quero que você sofra com essa conta. Já chega de ter sua vida cheia de problemas e de preocupações.

TE AMO!

ME AJUDE

ME DÊ CHANCE PARA QUE EU POSSA TOCAR EM VOCÊ