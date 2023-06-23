'Os Simpsons' previu desaparecimento de submarino? Série viraliza com semelhança entre ficção e vida real

Em 33 temporadas, "Os Simpsons" contaram com várias participações especiais de peso Crédito: Star +

A série americana "Os Simpons" mais uma vez pareceu "prever" um acontecimento real. Desta vez, o desaparecimento do submarino Titan fez os internautas resgatarem dois episódios que teriam antecipado o acidente.

Em "Na Onda do Mar", da nona temporada, os personagens Homer, Barney e Moe fazem um treinamento de rotina da Marinha e ficam presos em um submarino nuclear, que sofre um acidente. Assim como os passageiros do Titan, o incidente ganha destaque nos principais jornais. A temporada foi transmitida entre 1997 e 1998.

Já no 10º episódio da 17º temporada, Homer descobre que não é filho do Vovô, mas de um caçador de tesouros marinhos, que o leva para uma expedição em busca de um tesouro. A bordo de um submarino, Homer fica preso em corais e seu suprimento de oxigênio começa a se esgotar. O pai Simpson é resgatado no final do episódio.

The Simpsons really predicted the titanic submarine situation .. and that they would completely run out of oxygen (watch till the end) this is actually scary. pic.twitter.com/xOWtE6DTQq — Qura (@Qurandale) June 22, 2023

O segundo episódio, exibido em 2006, teve um desfecho diferente da realidade, já que a Guarda Costeira dos EUA informou nesta quinta-feira (22) que os passageiros que estavam em expedição para visitar o navio Titanic morreram.