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Mudanças

Daniela Lima deixa a CNN Brasil e vai para a GloboNews

Jornalista fará parte do time de apresentadoras do ‘Conexão GloboNews’, a partir de julho
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 10:46

Daniela Lima deixa a CNN Brasil e vai para a GloboNews
Daniela Lima deixa a CNN Brasil e vai para a GloboNews Crédito: Reprodução/Instagram/@danielalimajornalista
A jornalista Daniela Lima é a mais nova contratada da GloboNews. A partir de julho, ela fará parte do time de apresentadoras do Conexão GloboNews. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 22, um dia após a comunicadora pedir demissão da CNN Brasil. Durante seus três anos de permanência na emissora, ela comandou o CNN 360, um dos programas de destaque do canal.
De São Paulo, Daniela vai dividir o comando do jornal - que passa a ser exibido das 9h30 às 13h - com Leilane Neubarth, no Rio de Janeiro; e Camila Bomfim, em Brasília.
Renomada jornalista de Brasília, Daniela Lima já passou pelos jornais Correio Braziliense e Folha de S.Paulo, e pela revista Veja. Na TV, estreou como apresentadora do programa Roda Viva, da TV Cultura.
Mudanças também no 'Em Ponto' e no 'Especial de Domingo'
O Em Ponto, que vai ao ar das 7h às 9h30, passará a ser comandado por Mônica Waldvogel e Tiago Eltz. O jornalístico vai focar ainda mais na cobertura política e econômica.
Com mais de 40 anos de carreira e na GloboNews desde 2006, Mônica já foi editora-chefe e apresentadora do Jornal Hoje e do Jornal da Globo, e passou pelas bancadas do Bom Dia São Paulo e Bom Dia Brasil.
Tiago Eltz foi correspondente da Globo em Nova York durante cinco anos, onde cobriu a última eleição americana. Desde agosto de 2022, apresentava o GloboNews Mais com Julia Duailibi.
Aos domingos, Bete Pacheco se junta a Erick Bang na ancoragem do Especial de Domingo, no ar das 18h às 23h. A jornalista faz parte do grupo de profissionais que lançou a GloboNews, em 1996.
Já Erick Bang apresentava os telejornais vespertinos do canal nos finais de semana e, durante 11 anos, comandou os telejornais da madrugada. Antes, passou pelo Sistema Globo de Rádio.

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