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Herança

Tribunal de Justiça reabre ação sobre união estável de Gugu Liberato e Thiago Salvático

Desembargador determina retorno dos autos à primeira instância
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Junho de 2023 às 10:29

Gugu Liberato e Thiago Salvático: justiça decide que eles não viveram uma relação
Gugu Liberato e Thiago Salvático: justiça decide que eles não viveram uma relação Crédito: @Instagram/salvatico.thiago
O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) reverteu uma decisão que anulava uma ação de Thiago Salvático sobre Gugu Liberato. O chef de cozinha pedia o reconhecimento da união estável com o apresentador em processo, que tinha sido negado pela Justiça em janeiro de 2023. A informação foi publicada pelo UOL.
Conforme publicação no Diário da Justiça Eletrônico, o desembargador Galdino Toledo Júnior determina que a ação retorne dos autos à primeira instância para que a família do apresentador possa ser citada no processo e responder ao recurso apresentado.
A "suspeição" da ação também foi encaminhada para análise da Câmara Especial do Tribunal, já que Salvático questionou a conduta do magistrado. O pedido de união estável foi negado pela Justiça, inicialmente, no início do ano e a ação foi extinta.
Nesta semana, a audiência sobre o testamento do apresentador terminou sem conclusão e uma nova testemunha será ouvida em 3 de julho.

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